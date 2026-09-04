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България и Словакия с радост отбелязаха, че не подкрепят Украйна

Румен Радев и колегата му Роберт Фицо повториха едни и същи тези за войната

04 Септ. 2026Обновена
Роберт Фицо и Румен Радев
БГНЕС
Роберт Фицо и Румен Радев

България и Словакия са единни в това да не подкрепят Украйна. Поне такъв извод може да се направи от съвместното изказване на премиера Румен Радев и министър-председателя на Словакия Роберт Фицо след среща "на четири очи" в Министерски съвет.

След като по-рано тази сутрин Радев заяви от парламентарната трибуна, че "колективният Запад" не може да победи Русия, в МС той продължи със същата реторика -  че опитите за военно решение водят до опасна ескалация, че трябва да се седне на масата за преговори, "защото дипломацията е единственото решение на този конфликт". Словашкият колега на Радев в общи линии повтори същото -  че войната в Украйна няма военно решение, както и че на Европейския съюз му е нужна повече дипломация. Според Фицо компаниите, които произвеждат оръжие, ще са най-печелившите от бюджета на ЕС за 2028-2034 година.

По отношение на евентуални санкции към Русия заради руската намеса в инцидента с дрон в Лайпциг Радев каза, че санкциите трябва да водят към спиране на войната, както и че всички бъдещи санкции ще бъдат внимателно анализирани. "България е чат от общите европейски решения, ние в лицето на правителството не се страхуваме да поставяме българския интерес, да го обясним и целите да бъдат постигнати. Това и направихме с изключването на три лица от санкционния списък", каза Радев, като имаше предвид шефа на "Лукойл" Вагит Алекперов, патриарх Кирил и Искандер Махмудов.

От своя страна Фицо каза, че в Словакия са силно притеснени от ескалацията на напрежението в Европа по отношение на войната в Украйна, както и че спестяванията на гражданите не трябва да са за фирми, които правят оръжия. "Да забравим за русофобията и всякакви фобии", каза Фицо. Той заяви, че ще е опасно, ако напрежението от войната в Украйна се пренесе върху политиките на ЕС. Словашкият премиер все пак смекчи тона, като заяви, че позицията му не означава опит Словакия да блокира решенията на ЕС. "Аз съм рационален, прагматичен играч. Ние сме част от Европейския съюз", каза той и добави, че Словакия няма да разбива единството в ЕС. Той обаче заяви, че страната няма да подкрепя санкции, които заплашват националните интереси. И посочи като такива мерките за прекратяване на доставките на руски газ и евентуални ограничения върху ядреното гориво. 

От съвместното изявление на двамата премиери стана ясно, че България и Словакия водят паралелни преговори с американската компания "Уестингхаус" за изграждането на два ядрени реактора AP1000. Предстои създаването на съвместна работна комисия след среща между ресорните енергийни министри. "С министър-председателя Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да проведат среща, за да създадем съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза. И двете държави сме в преговори с "Уестингхаус" за инсталиране на два от най-модерните реактори", каза Радев. 

По отношение на отбраната пък премиерите рапортуваха отличното партньорство между словашката авиобаза "Слиач" и българската "Граф Игнатиево", които обменят опит при изграждането на наземната инфраструктура и усвояването на новите изтребители F-16 Block 70.

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Ключови думи:

Румен Радев, Роберт Фицо

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