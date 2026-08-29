Гергана Петрова: Виках и няма как премиерът да не ме е чул

"Някои хора от София ни наричат общината на Пеевски. Проблемите на Струмяни с водата са и проблеми на още много места в България", разказва Гергана Петрова пред Асен Генов в "Контракоментар". Гергана Петрова - доброволка, граждански активист и журналист на свободна практика, бе задържана вчера от полицията при посещението на премиера Радев в пиринското село. То пострада много тежко след поройните дъждове преди 5 дни. Река Шашка излезе от коритото си и заля улиците и много къщи.

Обяснението на МВР за задържането бе, че Петрова отказала да покаже личната си карта, а е била в т.нар. охранявана зона за журналисти. След словесна разпра й слагат белезници и я отвеждат с кола. Няколко часа по-късно Петрова бе освободена. Премиерът Радев нареди проверка на случая. НСО информира, че службата се е обърнала към МВР заради сигурността на премиера. Вътрешният министър Демерджиев отстрани шефа на ОДМВР-Благоевград Тупаров и обяви, че служителите му са превишили правомощията си. Депутати и структури на ПБ обаче продължават да заливат с обвинения и помия самата Петрова.

"Вчера сутринта работих с доброволци в една от къщите нагоре по реката. Риехме кал. По едно време видях, че идват много хора. С тях имаше и журналисти. Сетих се, че това трябва да е премиерът. Предната вечер съобщиха, че ще е в Струмяни. Бях с лопата. Оставих лопатата. Всички се стекоха да видят кой идва и защо", разказва Петрова.

"Първо попаднах на някакъв - не го познах, после разбрах кой е, оказа се министър на горите или нещо такова. (Явно има предвид земеделския министър Абровски, б.р.) Попитах го защо се изсичат здрави дървета. Тогава една жена - предполагам журналист, ми каза: Вие не знаете ли, че и Румен Радев е тук? Аз си мислех, че той ще бъде само долу в Струмяни и няма да тръгне нагоре по реката. Като се обърнах, той наистина беше там. Говореше с една съседка. Отидох. Пак включих камерата. Тогава НСО ме предупреди, че не трябва да го приближавам. Не че има как да бъде доближен, защото НСО го бяха обгърнали от всички страни. Едни мъжаги в черно гледат страшно, плашат хората. Още малко ще ни пребият. Много го пазеха, все едно ние сме опасни. А все пак той е дошъл при нас. Нали разбирате?", описва ситуацията Петрова.

Тя се сеща, че Радев в 10.30 ч. ще бъде пред кметството в Струмяни, ще дава пресконференция, на която може да му се задават въпроси. Тръгва през реката. "Бях с ботуши и ми беше лесно. Мъжете в черно ме бутаха, въпреки че бях на достатъчно разстояние от него. Казах им: Това не е ли нашият премиер? Не може ли да го снимам? До него има мои съседи, не ги спирате, а мен ме спирате?".

На въпрос на Асен Генов дали службите не са я профилирали, защото е известна там, организирала е протести за водата, Петрова казва: "Румен Радев дойде при нас в нашето село. Ние не сме го търсили. Идва да се снима с хората в бедствието. Аз не съм настоявала. Той дойде. Нямам представа защо "черните хора" около него са ме профилирали, нямам представа. Дъщеря ми беше също там, малко по-встрани. Също е доброволка. Като ме пуснаха от ареста, ми сподели, че от самото начало имало човек, който където и аз съм да съм ходела, той след мен. Пак такъв с черно", казва Петрова.

Задаването на въпроси всъщност се оказва невъзможно, защото през цялото време охраната я е бутала. После премиерът си тръгва, а цивилен полицай се представил и поискал личната карта на Гергана. Тя му казва, че картата й е в колата. Но има снимка на документа си в телефона. Показва му я, полицаят си записва ЕГН-ето й. Обажда се на някого, проверяват коя е. Потвърждават самоличността й и я пускат. Това се случва на няколкостотин метра от мястото, където я задържат после.

"А после при самия арест казаха, че не знаят коя съм", продължи Петрова и описва, че там е имало много хора, които я познават. Включително т.нар. квартален на селото. "Тръгнах да се прибирам и тогава ме задържаха. После в полицията ми казаха, че не знаят защо ме задържат. Получили са заповед. Видяха, че вървя мирно и тихо. Бях заедно с още две доброволки от село Илинденци. Снимах един мъж, който искал да каже нещо на премиера, но не му позволили. (Вероятно има предвид другия задържан, за когото МВР не даде никакви обяснения, б.р.). Изведнъж дойдоха двама при мен и казаха: Вие не трябва да ходите натам! Единият полицай започна силно да ме държи за ръката. За първи път ми се случва такова нещо. Сякаш съм "егати престъпникът". Повлачиха ме, сложиха ми белезниците. Помислих, че ще ме бият. Румен Радев беше на 30-40 метра. Няма как да не е чул, аз виках", разказва Гергана. В съобщението на МС вчера се твърдеше, че при задържането Радев вече не е бил там. "Всеки човек е свободен. Нали има свобода на придвижване?!", възмущава се Петрова.

В интервюто тя обяснява, че има строителна фирма, поддържа сайт за местните проблеми и сътрудничи на други медии. Струмяни има големи проблеми с водата. През 60-те години селяните са поставяли сами тръбите в планината, за тяхна сметка, но имат от години големи разправии с ВиК-Благоевград. Започват да получават вече сметки по 100 евро и отказват да плащат. Отделно Петрова се е опитвала да разследва защо след големия пожар в Пирин миналото лято и задължителната санитарна сеч се отсичат и много здрави дървета.

Вчера Петрова е искала да съобщи на Радев за сметището, на което извозват отпадъците от бедствието. Сигнализирал й човек, който искал да остане анонимен. "Тези отпадъци може да са токсични и трябва да се изхвърлят на специално място. А те ги изхвърлят в коритото на Струма. Вчера от Басейнова дирекция-Благоевград са отишли в кметството на Струмяни и са искали да съставят акт на кмета. Но се е обадил депутат от ПБ и всичко е спряно. Това исках да кажа на Румен Радев", заключи Гергана Петрова.