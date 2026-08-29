ПБ обвини арестуваната журналистка в Струмяни в активно мероприятие

Малко след като "Прогресивна България" опита да парира скандала с ареста на журналистка в Струмяни с уволнение на полицейски шеф, депутат на Румен Радев отново наля масло в огъня. В изключително груб коментар във "Фейсбук" Стефан Белчев обяви, че Гергана Петрова е направила "класическо активно мероприятие" и е използвала бедствието за личен и политически ПР. Белчев определя настойчивите въпроси защо властите бездействат в бедствието "реване" на опозицията, а случилото се при посещението на Румен Радев – "евтин цирк", въпреки че то беше изцяло провокирано от НСО и МВР. Гергана Петрова, която вчера беше грубо отведена в ареста, от дни показва щетите от бедствието и търси сметка за липсата на адекватна реакция от управляващите.

"Една псевдоинфлуенсърка умишлено потърси конфронтация с НСО и полицията, за да се изкара „жертва“ пред камерите, а дежурни и до болка познати и омръзнали медийни квачки веднага яхнаха вълната. И целта е постигната – медиите вече не говорят за помощта за хората, а за нейния арест. Жалко е, че в България все още се хващаме на номерата на „дигитални екоактивисти“, чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора. Премиерът отива на терен в наводнения район, но вместо фокусът да бъде върху държавната помощ и възстановяването, вниманието се отклонява към умишлено провокиран скандал. Класическо активно мероприятие!", издава присъда Белчев.

Агресивният коментар на депутата влиза в директно противоречие с мотивите, с които снощи вътрешният министър Иван Демерджиев уволни директора на полицията в Благоевград. "Решението ми е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия", мотивира се Демерджиев. И увери: "Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР и аз няма да допусна под мое ръководство служители на ведомството да извършват действия, които накърняват или застрашават правата на някого!", обяви министърът.

Втори ден след инцидента управляващите мълчат за втория арестуван на същото събитие – възрастен мъж, като няма информация дали той е на свобода.