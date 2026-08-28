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Арестът в Струмяни доведе до уволнение на шеф в МВР

Вътрешният министър освободи от поста директора на ОДМВР-Благоевград

Днес, 20:52
Иван Демерджиев освободи директора на ОДМВР-Благоевград часове след показния арест на Гергана Петрова в Струмяни, който отприщи обществено недоволство.
Илияна Димитрова
Иван Демерджиев освободи директора на ОДМВР-Благоевград часове след показния арест на Гергана Петрова в Струмяни, който отприщи обществено недоволство.

Вътрешният министър Иван Демерджиев реагира на скандалния арест на Гергана Петрова по-рано днес в Струмяни с освобождаване от поста му на директора на ОДМВР-Благоевград. Илиян Тупаров бе временно преназначен на тази длъжността от Емил Дечев, министър на вътрешните работи в служебното правителство на Андрей Гюров.

"Решението ми е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия", мотивира се Демерджиев. И увери: "Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР и аз няма да допусна под мое ръководство служители на ведомството да извършват действия, които накърняват или застрашават правата на някого!"

Както е известно, след като скандалът се разрази с неприятни за премиера Румен Радев размери, последният нареди пълна проверка на случая. От Министерския съвет уточниха, че министър-председателят не е присъствал по време на ареста.

Самата Петрова опроверга твърденията на МВР, че не е представила своя лична карта, като е обяснила, че е в колата ѝ, докато е извършвала доброволческа дейност по разчистването на щетите от наводненията, но не ѝ е предоставена възможност от полицията да я покаже.

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Ключови думи:

МВР, Иван Демерджиев

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