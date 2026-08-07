МВР предупреди за измами с лечители и "чудодейни" мехлеми в Родопите

Гражданите да бъдат особено внимателни към реклами в интернет и социалните мрежи, предлагащи “чудодейни” мехлеми и представящи несъществуващи лечители от родопски села, призова полицията в Смолян.

През последните дни в кметството на село Широка лъка са постъпили няколко обаждания от граждани, търсещи контакт с човек, представян в интернет като лечител, предлагащ мехлем за ставни болки. При проверка е установено, че такъв човек не съществува. Случаят е аналогичен на сигнал, постъпил през юни 2026 г. от кмета на с. Момчиловци, след множество обаждания от граждани, търсещи несъществуващ “лечител”.

При подобни измамни схеми имената на мнимите лечители се променят, като се използват различни самоличности, а към историите се добавят имена на реални населени места, за да се създаде привидна достоверност и да се спечели доверието на хората. В различни варианти на публикациите използват имената на с. Момчиловци, с. Широка лъка, с. Стойките и с. Гела.

Подобни случаи са част от по-широкия проблем с измамите. На територията на област Смолян през 2025 г. са регистрирани 50 сигнала за измами, извършени чрез интернет и електронни комуникации. От началото на 2026 г. са регистрирани 31 случая.

Сред най-често използваните схеми са подвеждащи реклами в интернет, фалшиви обяви за продажба на стоки и услуги, фишинг съобщения с цел придобиване на лични и банкови данни, както и измами, свързани с инвестиции в акции, криптовалути и други финансови инструменти.