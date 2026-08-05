МВР обяви, че е разкрило схема за източване на субсидии от ЕС

МВР Според МВР това трябва да е обработена земя, за която са дадени стотици евро субсидии

Нарушения при усвояване на европейски субсидии в размер на над 350 000 евро са установени след предприета съвместна проверка от служители от Икономическа полиция в ОДМВР-Кърджали и ДФ „Земеделие“, съобщава МВР.

8 души чрез пълномощник са декларирали, че обработват 8600 декара земя на територията на две области - Кърджали и Хасково. За част от тях е изяснено, че са свързани по роднинска линия. За две години те са получили субсидии от европейските фондове в размер на над 350 000 евро.

Проверка на място е установила различна ситуация. „Констатирано е, че голяма част от декларираните земи не се обработват реално. Най-фрапиращ е случаят, в който върху включени в декларациите земи като пасища за получаване на субсидии са построени къща и стопанска постройка (сеновал). Собственикът на имота дори е разбрал от инспектиращите, че за неговото място са били получавани средства от европейски фондове. Освен това, при преглед на документите, на много места попълнените данни в декларациите са се оказали неверни. “За случая е уведомена Европейската прокуратура“, съобщи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали главен инспектор Радослав Узунов.

Към момента има един задържан - 57-годишен. Проверката продължава, с оглед на Наказателния кодекс за представени неверни сведения, за да бъдат получени средства от фондове на Европейския съюз.