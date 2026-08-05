Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР обяви, че е разкрило схема за източване на субсидии от ЕС

8 души са декларирали, че обработват 8000 декара земя и са взели 350 000 евро

06 Авг. 2026
Според МВР това трябва да е обработена земя, за която са дадени стотици евро субсидии
МВР
Според МВР това трябва да е обработена земя, за която са дадени стотици евро субсидии

Нарушения при усвояване на европейски субсидии в размер на над 350 000 евро са установени след предприета съвместна проверка от служители от Икономическа полиция в ОДМВР-Кърджали и ДФ „Земеделие“, съобщава МВР.

8 души чрез пълномощник са декларирали, че обработват 8600 декара земя на територията на две области - Кърджали и Хасково. За част от тях е изяснено, че са свързани по роднинска линия. За две години те са получили субсидии от европейските фондове в размер на над 350 000 евро.

Проверка на място е установила различна ситуация. „Констатирано е, че голяма част от декларираните земи не се обработват реално. Най-фрапиращ е случаят, в който върху включени в декларациите земи като пасища за получаване на субсидии са построени къща и стопанска постройка (сеновал). Собственикът на имота дори е разбрал от инспектиращите, че за неговото място са били получавани средства от европейски фондове. Освен това, при преглед на документите, на много места попълнените данни в декларациите са се оказали неверни. “За случая е уведомена Европейската прокуратура“, съобщи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали главен инспектор Радослав Узунов.

Към момента има един задържан - 57-годишен. Проверката продължава, с оглед на Наказателния кодекс за представени неверни сведения, за да бъдат получени средства от фондове на Европейския съюз.

Началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали главен инспектор Радослав Узунов
МВР Началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали главен инспектор Радослав Узунов
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, евроизмами, евросредства

Още новини по темата

МВР предупреди за измами с лечители и "чудодейни" мехлеми в Родопите
08 Авг. 2026

Демерджиев продължава с кадрилите в МВР
07 Авг. 2026

Демерджиев започна изненадващи кадрови размествания в МВР
05 Авг. 2026

8 души са арестувани заради схема за фиктивни бракове
29 Юли 2026

Полицията проверява голяма сватба в училищен двор посред нощ
12 Юли 2026

МВР спипа шеф и "мулета", крадящи коли от Германия
12 Юли 2026

Шофьорът на тира от катастрофата на АМ "Тракия" е задържан за 72 часа

11 Юли 2026

7057 души вземат пенсия и заплата в МВР
07 Юли 2026

Демерджиев: Десислава Атанасова е ползвала 2 паспорта при пътуванията си
05 Юли 2026

Полицията в София задържа младеж, опитал се да отвлече кола с дете
18 Юни 2026

Сметната палата проверява МВР за изхарчени 1,3 млрд. лв. за пожари
16 Юни 2026

МВР показа как хваща нарушители на пътя чрез цивилни коли
13 Юни 2026

Арестуван е рецидивист в истинска полицейска униформа в София
29 Май 2026

МО и МВР се изправиха пред неразрешима задача със заплатите
26 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки