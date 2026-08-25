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Има данни за заглушаване на самолети, обяви Демерджиев

Връзката води до един човек, който се казва Размиг Чакърян, известен с прякора си Ами, обяви МВР-шефът

Днес, 11:44
Иван Демерджиев
ЕПА/БГНЕС
Иван Демерджиев

Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено от служители на ДАНС, както и на служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас на въпрос за намерения в София GPS заглушител.

По думите му собствениците са търговски дружества. „Но при внимателно проследяване връзката води до един човек, който се казва Размиг Чакърян, по-известен в обществото с прякора си Ами. Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време никой не дръзваше да изясни тези обстоятелства, но вече е време да се разбере, че тези времена отминаха. Вместо обектът да се пази, беше извършена щателна проверка в него, но и в къща в близост до Капитан Андреево. Очаквам да има доста интересна информация извън тази, която вече се установи”,  посочи министърът.

По случая не е регистрирано само едно превозно средство, а разследването продължава. Иззето е още едно устройство, в което се съхранявали записи от камери.

Демерджиев съобщи, че има части от апаратурата на заглушителното устройство, които са свалени. „Апаратурата е с голяма мощност, а ние правим всичко необходимо, за да се намерят останалите елементи”, добави той.

По случая все още няма арести.

 

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Ключови думи:

Иван Демерджиев, Размиг Чакърян – Ами, заглушител

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