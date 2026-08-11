Демерджиев се закани на "изродите, които нормализират варварството"

БГНЕС Вътрешният министър Иван Демерджиев посети вчера Пловдив, където участва в откриването на лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици.

"Ще използвам всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството, представяйки го като култура."

Това написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в гневно обръщение в личния си профил във "Фейсбук". То е инспирирано от разпространените в последните дни шокиращи кадри от убийството на Георги Кузев в Пловдив и насилието над непълнолетен в Радомир.

Демерджиев анонсира прилагането на държавни мерки срещу онлайн радикализацията на подрастващите. И обеща създаването на закон за борба с него.

"Обръщам се към Вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано. Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната, кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено - то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология", написа вътрешният министър.

По думите му през последните 20 г. децата са станали свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприема като досадна подробност, а агресията - като най-прекия път към успеха.

"Знам, че темата е болезнена, но е време за брутална искреност. Държавата няма как да замени семейството, нито може да компенсира отсъствието на родителя в процеса на израстване на неговото дете. Колкото и здрави основи да полагаме у дома, моралният компас на детето се деформира извън него. Той се калибрира в училище, сред приятелите, в разговорите онлайн и в онова, което подрастващите консумират всеки ден в социалните мрежи. Ако не познаваш детето си - не го възпитаваш. Ако не познаваш приятелите му - не го защитаваш. Ако не знаеш с кого говори и какво вижда в телефона си - не присъстваш в живота му. Присъствието не е просто физическо съжителство, а постоянен морален ангажимент. За съжаление, тези т. нар. локали, побоищата и униженията, които се записват и качват като трофей, вече не са случайни инциденти, а екосистема. Изправени сме пред добре смазана машина, която методично произвежда насилие и го превръща в норма", продължава Демерджиев.

Той се заканва, че държавният контрол ще бъде наложен навсякъде - "без изключения и без компромиси". И съобщава, че е обсъдил въпроса с премиера Румен Радев, за да подготвят конкретни действия и "тези мерки да станат закон".

Шефът на МВР разкрива, че през последния месец е провел поредица от срещи с експерти по киберсигурност и анализатори на социалните мрежи, проследяващи процесите на онлайн радикализация. По думите му има ясни признаци, че част от децата се радикализират в затворени интернет групи, където им се внушава, че "жестокостта е сила, а емпатията е слабост".

Наред с налагането на държавен контрол, Иван Демерджиев се обръща и към българските семейства с апел за по-голямо присъствие и морален ангажимент към децата си.

"Държавата няма как да замени семейството, нито може да компенсира отсъствието на родителя в процеса на израстване на неговото дете - пише той. - Държавата може да затвори мрежа. Може да заличи групи. Може да арестува престъпник. Но държавата никога не може да замени родителя, който е избрал да не бъде там."