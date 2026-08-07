Съдия разкри зловещи подробности от гаврите на непълнолетните в Пловдив

Съдът остави окончателно в ареста петимата непълнолетни - три момчета и две момичета, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Съдия Петко Минев бе видимо потресен от разкритите по делото подробности, докато четеше решението си пред младежите, техните родители и журналистите, допуснати в залата на финала. Преди това делото се гледа при закрити врата.

Съдията определи стореното от петимата обвиняеми като проява на изключителна жестокост и нечовешка бруталност. Минев посочи, че 37-годишният мъж е умолявал нападателите си за пощада почти през цялото време на издевателствата – в продължение на час. Освен че нанасли жесток побой, довел до тежки вътрешни разкъсвания и фатална черепно-мозъчна травма, обвиняемите са гасили фасове върху тялото му, плюли са го и са рисували свастики по превърнатото буквално в пихтия тяло, разказва сайтът "Под тепето". Младежите бръснели веждите на мъжа, а единият от тях, който се счита за водещ в побоя, дори го душил с чантичка.

Веднага след деянието младежите взели 30 евро от джоба на жертвата, а след това похарчили парите за дюнери, стана ясно още в съдебната зала.

Според магистратите събраните до момента доказателства, включително заключението от аутопсията, обосновават предположението, че именно петимата, като съизвършители, са причинили смъртта на Георги Кузев. В мотивите си съдът сочи, че обвиняемите са нанесли множество удари по жизненоважни части на тялото на пострадалия, което сочи на умисъл за убийство. Те са го ритали в гърдите, корема и главата, човекът е бил с разкъсан бял дроб, бъбреци, черен дроб и тежка черепно-мозъчна травма.

Прието бе още, че са налице квалифициращите признаци на престъплението – деянието е извършено по хулигански подбуди, без пострадалият по какъвто и да е начин да е предизвикал нападението. Според съда Георги Кузев е бил примамен на срещата, а след това е бил подложен на унижения и брутално насилие, без никаква провокация от негова страна.

37-годишният мъж издъхна в болница, след като бе открит на 4 август в безпомощно състояние на Младежкия хълм в Пловдив от случайни минувачи, които подали сигнал в 17.29 часа на тел.112. Той е транспортиран в лечебното заведение с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания и, въпреки усилията на лекарите, няколко часа по-късно е починал.

Кметът на Радомир се възмути от видео на побой на 14-годишен над 12-годишно дете

Областната дирекция на МВР в Перник се самосезира след появата тази сутрин на видеозапис, разпространен в социалните мрежи, на който е заснето насилие между деца. Инцидентът е станал в Радомир. Кметът на Кирил Стоев свика спешна среща с представители на компетентните институции за изясняване на обстоятелствата и обсъждане на последващи мерки.

"Няма да допусна подобни прояви да се превръщат в ежедневие за нашите деца", написа Стоев в социалните мрежи.

"Установена е самоличността на свързаните с разпространения видеоклип лица, на който е заснето насилие над непълнолетно момче в Радомир", съобщи говорителят на регионалната дирекция на полицията Венцислав Алексов.

Пострадалото дете е на 12 години от Радомир, а предполагаемият извършител е 14-годишно момче от Перник, често пребиваващо в града. Във видеоклипа се вижда как по-голямото момче упражнява физическа агресия спрямо по-малкото, като същевременно го обижда, прави опит да му свали панталона и го рита. Предстои да бъдат снети сведения и от момчето разпространило клипа във фейсбук, каза Алексов пред БТА.

От полицията поясняват, че пострадалото дете се намира в Районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая. Установен е и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа, като от него се снемат сведения.