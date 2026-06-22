Мъж бе убит след бутане от Лъвов мост

Мъж бе убит посред бял ден в центъра на София - след бутане от Лъвов мост и падане в бетонната част на коритото. Задържани са трима души, на видима възраст между 20 и 30 години. Починалият е на 36 години.

Според очевидци полицейски патрул се е намирал в близост. На мястото дойдоха и пожарникари, за да стигнат до тялото със стълба. Все още липсват големи подробности за престъплението, включително мотиви. В социалните мрежи свидетели коментират, че линейката е дошла чак след 45 минути, а "Спешна помощ" е в непосредствена близост до Лъвов мост.

Според БНТ е имало свада между хора от кв. "Христо Ботев" за 10 евро и трева. В социалните мрежи пък се развива версия за караница за 40 евро.