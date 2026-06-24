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Задържаният за убийствата в Угърчин е излязъл от затвора на 12 юни

Тримата открити мъртви в общежитие са 27-годишен мъж и момичета на 18 и 16 г.

24 Юни 2026Обновена
След подадения сигнал на място са изпратени полицейски екипи и медици.
След подадения сигнал на място са изпратени полицейски екипи и медици.

27-годишният задържан за извършените тази нощ убийства в Угърчин е излязъл от затвора преди по-малко от две седмици - на 12 юни. Той е направил опит за заличаване на следи.

Това съобщиха на съвместен брифинг пред медиите окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на ОДМВР-Ловеч старши комисар Цветомир Цонков по повод трагедията.

Трима души бяха открити мъртви в и около общежитие в Угърчин. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3:40 ч. тази нощ. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в сградата, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието.

"Има образувано досъдебно производство за това, че криминално проявено лице, неколкократно осъждано, е извършило убийството на трима души. В ранния следобед предстои привличането му за извършено тежко умишлено престъпление. Ще се внесе искане на мярка задържане под стража", посочи окръжният прокурор, цитиран от радио "Дарик".

Продължават процесуално-следствените действия, оглед на мястото на престъплението и разпити на свидетели.

Задържаният има три присъди към настоящия момент. "За кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на две години, и е излязъл от затвора", обясни още прокурор Вълков. 

Според първоначалната информация на "Нова телевизия", трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник.

Източниците на "Нова" твърдят, че при разразилата се свада мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож пълнолетна жена и мъж. Двамата са получили смъртоносни наранявания.

Свидетел на случилото се е било непълнолетно момиче. По първоначална информация, след като е видяло нападението, то е скочило от тераса на сградата. Данните сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането. Според източниците то е страдало от епилепсия.

Според източници на БНТ вероятен мотив за убийствата е ревност от страна на задържания към убитата жена.

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Ключови думи:

убийство, Угърчин

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