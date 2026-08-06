Непълнолетни са подмамили и пребили до смърт мъж в Пловдив

Петима непълнолетни - три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години, ще бъдат обвинени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, съобщиха прокуратурата и полицията на съвместен брифинг. Според разследващите именно те са участвали най-активно в жестокия побой, който е завършил със смъртта на жертвата. Останалите младежи снимали престъплението с телефоните си.

За ужасяващия случай се говори вече трети ден, след като на Младежкия хълм в Пловдив бе открит в безпомощно състояние 37-годишният Георги Кузев от Кричим, който по-късно почина в болница.

Разследването първоначално е започнало от органите на МВР, а впоследствие е поето от следовател заради участието на непълнолетни лица. „Още от първия момент на получаване на сигнала бяха предприети активни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия за установяване на извършителите и всички съпричастни към това брутално посегателство. Към момента сме установили множество факти и обстоятелства по делото“, заяви зам.окръжният прокурор Ана Викова.

Тя подчерта, че въпреки огромния обществен интерес, не всички събрани доказателства могат да бъдат огласени, тъй като разследването продължава. В момента се извършват огледи на веществени доказателства и се анализира събраната информация.

"Било е не само побой, а и гавра с жертвата", подчертаха от прокуратурата. "Делото е образувано само преди два дни и е разбираемо да нямаме пълната картинка. Уверявам ви, че в момента работи екип от следователи. Вчера са извършени множество претърсвания и изземвания. Бяха задържани около 10-ина младежи на възраст между 14 и 17 г. Текат привличания на пет от лицата - три момчета и две момичета, тези които най-активно са участвали в побоя”, каза и Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор. По нейни думи убийството е извършено по особено жесток начин.

По данни на разследващите трагедията започнала, след като 17-годишно момиче, което се представяло в интернет за 15-годишно, влязло в кореспонденция с Георги Кузев. След това тя споделила разговорите с приятеля си и група техни познати. “Младежите решили сами да се саморазправят с мъжа, когото възприели като педофил”, обясни наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова.

Тя подчерта, че към момента няма данни Кузев да е бил осъждан или разследван за подобни престъпления. Той се е представял в мрежата с истинската си възраст, а мотивите и всички факти около комуникацията между него и момичето продължават да се изясняват.

Според съдебномедицинската експертиза жертвата е получила изключително тежки травми – разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците, както и тежка черепно-мозъчна травма. Именно те са довели до смъртта му часове, след като е приет в болницата.

Част от младежите са снимали с телефоните си побоя, а полицията вече разполага със записите. "Имаме достъп до тези записи, предстоят огледи. Не сме установили пълнолетни лица. Групата е около десетина човека, в момента се работи и още лица се установява, че участват", заявиха от прокуратурата и уточниха, че е заснето цялото престъпление.

Според директора на полицията ст. комисар Васил Костадинов групата се е формирала около общи интереси и музикални предпочитания. Няма данни непълнолетните да са извършвали подобни нападения и преди, но за двама от тях се проверява съпричастност към друг случай на нападение на оживено кръстовище в Пловдив.

От полицията коментираха и зачестилите случаи, при които младежи подражават на т.нар. „ловци на педофили“ от социалните мрежи. Беше поставен и въпросът дали младежите членуват в скинхедс или други ултрадесни течения.

„Не съм запознат в детайли с тези течения. Имали са интереси, но към момента няма данни извършителите да принадлежат към организирани структури или екстремистки организации“, заяви Костадинов.

Разследващите подчертаха още, че случаят поставя сериозни въпроси за семейната и училищната среда.

„Трябва да тръгнем от семейството и училището. Очевидно има дефицити, които обществото трябва да преодолее“, коментира директорът на полицията.

Стана ясно също, че 17-годишното момиче, чрез което е осъществен контактът с Георги Кузев, не е от Пловдив и към момента не посещава училище.

Наказанията , които непълнолетните мога да получат, са: за обвиняеми, навършили 16 г., наказанието е от 5 до 12 години, а за тези под 15 години – лишаване от свобода до 10 или до 5 години.