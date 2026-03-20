Разкрито е убийство за 1,7 млн. евро в криптовалута край София

Убиецът е искал да вземе парите, но не е успял

Днес, 12:35
Илияна Кирилова

МВР и прокуратурата разкриха мистериозно убийство край София, извършено заради 1,7 млн. евро в криптовалута. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

Според него, по досъдебно производство, ръководено от Софийска окръжна прокуратура, е установено лице, съпричастно към убийство, извършено с особена с жестокост. 

На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 е постъпил сигнал от жена, която съобщила, че е открила съпруга си, лежащ на пода окървавен. Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип. В спално помещение на втория етаж на къща бил открит мъж в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му. 

В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествие и са иззети множество веществени доказателства. 

Извършени са действия по претърсване и изземване на различни адреси и автомобили, проведени са разпити на свидетели, назначени са и са изготвени експертизи (съдебномедицинска, ДНК), изискани са справки за трафични данни, иззети са записи от видеокамери. Иззета е сума в размер 1 700 000 евро в критповалута, съобщава държавното обвинение.

Въз основа на събраните доказателства е налице обосновано предположение за виновността на К.Я., на 48 години, за извършеното убийство. 

На този етап от разследването е установено, че за времето от 23,01 ч. на 10.03.2026 г. до 03,14 ч. на 11.03.2026 г. в къща в с. Богданлия той умишлено е умъртвил 52-годишния К.В. От съобщението става ясно, че вероятно убиецът го е измъчвал цели 4 часа. С нож са нанесени множество удари в областта на гръдния кош, шията и главата на жертвата. 

Убийството е извършено с особена жестокост, по начин особено мъчителен за убития и с користна цел – присвояване на финансови средства на пострадалия, твърди прокуратурата.

К.Я. е привлечен в качеството на обвиняем за убийство. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

