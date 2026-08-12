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Човек на ДС, Румен Петков и Доган стана съветник на Демерджиев

Той дори е бил на срещата с турския вътрешен министър, твърдят кърджалийски и хасковски сайтове

12 Авг. 2026
Раиф Мустафа
БГНЕС архив
Раиф Мустафа

Щатен служител на Държавна сигурност и зам.-министър на вътрешните работи, когато министър беше Румен Петков, а премиер Сергей Станишев, е станал съветник на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев. За назначението на Раиф Мустафа съобщават почти всички хасковски и кърджалийски медии, както и сайтът BIrd.bg.

"Общинският съветник от Кърджали вече е съветник на вътрешния министър Иван Демерджиев, след кариера в МВР и местната власт. Раиф Мустафа е назначен за съветник на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той е встъпил в длъжност и е бил представен пред екипа на министерството", пише например "Кърджали нюз". Сайтът съобщава, че Мустафа дори е участвал и в срещата на Демерджиев с турския му колега, която бе проведена във вторник. И другите местни сайтове твърдят, че той е бил на срещата с турския вътрешен министър.

От МВР не са съобщили публично какъв ще е точният му ресор. Не е обявен и конкретен мандат на съветническата му роля.

Раиф Мустафа е бил офицер от ДС. Бил е председател на общинския съвет в Кърджали по времето, когато там управлява ДПС на Доган. Завършил е ветеринарния институт и е зооинженер, но после започва работа в МВР.

"Родопи 24" цитират думи на Мустафа по повод работата му в Държавна сигурност: „От 1986 до 1989 г. действително работех като офицер от ДС в МВР в Кърджали и отговарях за район Костино. В работата си нямам нито един миг, от който да се срамувам. Работех с вътрешната убеденост да бъда полезен на местното население и да не допусна да пострадат хора заради позорния за нашата страна възродителен процес. Времето и отношението на хората доказаха безспорното им добро отношение към мен. По предложение на ДПС бях назначен през 1995 г. за секретар на община Кърджали от тогавашния кмет Расим Муса, а през 2005 г. за зам. - министър на вътрешните работи."

Раиф Мустафа беше зам.министър на вътрешните работи, когато МВР-министър беше Румен Петков. Именно по онова време той беше задържан от прокуратурата с обвинение за посредничество към подкуп. После имаше условна присъда от 2 години, с 4-годишен изпитателен срок и 3000 лв. глоба, но тя бе отменена и той беше напълно оправдан.

Раиф Мустафа успя дори да осъди прокуратурата две години по-късно и получи обезщетение в размер на 60 000 лв.

Той става вторият съветник, който е обявяван от Комисията по досиетата за съпричастен към Държавна сигурност. Наскоро за съветник на финансовия министър Гълъб Донев бе назначен Александър Маринов, който също е обявяван официално за сътрудник на ДС.

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Ключови думи:

Раиф Мустафа, Иван Демерджиев, Държавна сигурност

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