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МВР проверява посещение на "ловеца на педофили" в РПУ

"Лицето оставило книги във фоайето, без да се среща и разговаря с когото и да било", обясняват от министерството

Днес, 07:22

МВР отрича да е приемало "радушно" Ален Симеонов, представящ се като "ловец на педофили", в ГДБОП и 8. РУ в столицата на 23 юни. Това се разбира от отговорите на министерството на въпроси на "Сега", провокирани от пост във Фейсбук на Симеонов. Той пише, че "служителите на реда приветстваха призива ни за съвместна защита на обществото и децата, като демонстрираха симпатии към установения учтив натиск и инициативата по разкриване на педофили". Симеонов е автор на книгата "Училище за ловци на педофили". Тя е изтеглена от пазара след жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив, нарочен за педофил, за което са обвинени петима младежи. 

Според МВР "на 23 юни среща между представители на ГДБОП и СДВР с посоченото лице няма данни да се е състояла в нито една от сградите на МВР. Лицето е посетило 8. РУ при СДВР, където във фоайето е оставило книги, без да се среща и разговаря с когото и да било. Книгите са изнесени от фоайето малко след това". От министерството не уточняват дали книгите са изнесени от сградата на районното управление или само са преместени от фоайето в кабинет.

"Политическото и професионалното ръководство на МВР не са информирани за срещи от такъв характер. Разпоредена е проверка за изясняване на всички обстоятелства", гласи още отговорът на МВР.

От години експерти и журналисти предупреждават, че т. нар. ловци на педофили може да преминат границата и да се превърнат в чудовище, но без резултат. Авторът на книгата дори е гост в тв предавания, където рекламира дейността си, а YouTube каналът му е активен и до днес. Нито от МВР, нито от прокуратурата отговориха на въпросите на "Сега" дали дейността на Симеонов се разследва.

От министерството обясняват, че експертите на дирекция "Киберпрестъпност" извършват всекидневен денонощен мониторинг на интернет пространството по чувствителни теми, включително на всички известни мрежи за споделяне на файлове и различни платформи, предпочитани сред подрастващите тийнейджъри за споделяне на кратки видеа и включване в реално време. А след случаите от последните дни с участието на деца министър Иван Демерджиев е дал указания за засилване на контрола и разширяване на обхвата на проверките.

"В тази връзка се изпращат множество запитвания до чужди компании, собственици на отделните платформи/приложения във връзка с установено противоправно съдържание. Част от тях остават без резултат заради различните политики на компаниите за предоставяне на информация, което създава трудности за своевременно пресичане на тези престъпления", оплаква се МВР.

И представя данни, че през юли месец са докладвани и премахнати над 56 000 материали, представляващи детска сексуална експлоатация, 170 незаконни съдържания от социалните мрежи и сайтове, включително Фейсбук страници и профили, включващи насилие, тормоз и друг вид недопустимо съдържание, 811 заплахи в интернет, 129 случай на сексуално изнудване в интернет, 65 фалшиви новини, 62 материали, представляващи терористична пропаганда в интернет, включително религиозен екстремизъм и етническа омраза, 36 платформи, разпространяващи фишинг измами и реклами с цел злепоставяне. Отговора не става ясно дали след премахване на въпросното съдържание е последвало и някакво разследване на случаите и издирване на авторите им.

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Ключови думи:

убийство в Пловдив, МВР, СДВР

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