МВР си реже и опашката, и главата

"Аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи като естетика, физика и опрятност полицаи. Защото полицаят на улицата е отражение на държавността. Очаквам полицаите по улицата, особено в големите градове, да знаят английски ... Виждам го, когато съм на посещения зад граница. Там, където има стегнати, оперативни полицаи, които знаят езици, нивото на престъпност е по-ниско. Тук има какво да се желае. Очаквам изпитите по физическа подготовка да бъдат реални, а не фиктивни. Имаме прекрасни млади и интелигентни полицаи, които говорят езици. Винаги се срещам с тях, когато ходя из страната. Правих го и като президент, но сега като премиер изискванията ми са по-големи".

Така се размечта министър-председателят Румен Радев

по време на национално съвещание на МВР, събрало началниците на националните служби и областните директори във вътрешното министерство. С подобни реплики той си изпроси аплодисменти и в началото и края на патетичното си обръщение към шефовете в МВР. Още повече, че той обеща как, ако всичко това се случи, то полицаите могат да очакват от държавата подобрение на униформите, въоръжението, екипировката и личните предпазни средства, както и влагане на средства във високи технологии,

Разбира се

премиерът се самопопари с думите,

че "за съжаление има и хора, за които се вижда ясно, че не могат да пробягат и 10 метра". "И аз ще питам вас, ръководителите, как провеждате изпитите ? Сигурни ли сте, че те могат да си изпълняват задълженията на улицата", натърти Радев. Веднага след това акцентира, че има много полицаи с ТЕЛК и това не може да продължава по този начин: „Няма как да имаш ТЕЛК, да носиш униформата и да изпълняваш задачи с голямо физическо и психическо натоварване".

А МВР определено е росна китка от пенсионери, инвалиди, роднини, разследвани

Наскоро "Сега" разкри, че шокиращата бройка от 7057 души в МВР вземат едновременно пенсии и заплати. 4833-ма - или 10 на сто от цялото МВР, пък са служителите с ТЕЛК. Разкрито бе и, че само за година, от общо 29 000 полицаи пожарникари, 1671 са излезли в болничен точно за датата на изпита за физическа подготовка, 322-ма са се явили, но не са го издържали, а 605-има изобщо не са се явили. Или иначе казано поне 2600 служители не са взели изпита без това да има последствия, а по закон провал на физически тест би трябвало да означава несъвместимост със заеманата длъжност.

Радев сигурно и сам съзнава, че е просто един пореден наивник по отношение на мастодонта МВР, а пък полицаите отсега трябва да са наясно, че нищо от материалното положение на разкапващите се полицейски управления, нищо от драмите с униформите и оръжието, с технологиите, няма да се оправи.

Отгоре на

всичко сега се случва поредният кадрил в МВР,

при който само за няколко седмици бяха махнати и преместени повече от половин дузина областни директори на МВР.

Нещо, което е твърде изненадващо, като се има предвид, че всички 28 областни директори бяха сменени само преди няколко месеца от тандема вътрешен министър Емил Дечев и главен секретар Георги Кандев. Нещо повече. Точно с досегашните директори на областни дирекции на МВР партията на Румен Радев спечели пълно мнозинство.

Сигурно мнозина си спомнят как преди изборите през април т.г. всекидневно и ежечасно публичното пространство бе заливано от видеа на полицейски операции под лозунга за честни избори, за противодействие на търговията с гласове. Става дума за стотици, за хиляди подобни акции и операции, от които разследванията са само няколко десетки, а присъдите се броят на пръстите на ръцете. Блокирани бяха села и градове, изграждани бяха КПП-та,

хора с дълго оръжие влизаха в гета и населени места, маскирани барети и

жандармеристи стояха за сплашване.

Всички тези много демократични методи на провеждане на избори доведоха до обяснения и хвалби колко много пари са хванати, всекидневно се показваха каси, пачки с евро, родиха се и лозунги като този на Кандев "Заплашват ме! Няма обаче да се прибера", правеха се показни арести. Накрая на повечето места, където имаше такива акции, резултатите на сега управляващите се оказаха впечатляващо добри.

При всички положения обаче и Румен Радев, и Илияна Йотова, и вътрешният министър Иван Демерджиев се скъсаха да хвалят МВР заради акциите преди изборите, за това какви честни избори били проведени, че досега нямало такива и други подобни.

Затова беше изключително странно да се гледат мигновенни, и то не малки рокади

в различни части на България.

Още в началото на август вътрешният министър Иван Демерджиев започна изненадваща чистка при това по най-високото областно ниво. Само за няколко дни бяха сменени трима областни директори на МВР - Видин, Стара Загора, Кюстендил.

Демерджиев обаче не спря дотук. Той продължи с кадрилите в МВР през Бургас, като смени четвърти областен директор за по-малко от две седмици. Там като областен директор беше сложен човек, завършил Бургаския свободен университет, който доскоро е ръководил Бургаския затвор. Специално в Бургас обаче вътрешният министър продължи и направи голяма чистка на началници в дирекция.

Именно тогава стана ясно, че са освободени началникът на отдел „Криминална полиция“, началникът на „Икономическа полиция“, началникът на „Охранителна полиция“ и главният разследващ полицай на ОД на МВР.

На въпрос защо маха топ полицаи,

Демерджиев ядосано каза: "Не знам какво разбирате под "топ полицаи“,

но ще ви кажа какво наложи смяната. Ако на вас като журналисти не ви е известно и не сте направили необходимото да осветлите това, което се случваше в бургаската полиция, то е абсолютно нетърпимо. Големи групи полицейски служители да служат на групи, структури и хора извън системата. "Като министър няма да допусна това нещо. Бургас е един от символите и това нещо трябва да приключи. На територията на Бургас, на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че Областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи, в частност от министъра", зарече се тогава вътрешният министър без да даде каквато и да е конкретика защо маха въпросните лица.

Иначе кадрилите продължиха по-късно и във Варна. Досегашният шеф на Варна бе пратен обратно в Добрич. Което пък означаваше, че се маха директорът в Добрич.

И всички тези врътки се правеха без каквото и да е обяснение

Новоиздигнатите са фаворити на Демерджиев още от времето, в което беше служебен вътрешен министър и силов вицепремиер.

В същото време няколко случки дадоха да се разбере, че всъщност в МВР не само ври и кипи, ами направо клокочи. Така изведнъж се разбра за остър вербален конфликт между директора на Областната дирекция на МВР–Габрово и неговия заместник, възникнал в сградата на дирекцията. Стана ясно, че скандалът е ескалирал до крясъци във фоайето. Наложила се е намесата на дежурен полицейски патрул, а по-късно на място са пристигнали и служители на „Вътрешна сигурност“ в МВР. Вътрешното министерство потвърди случката, но отрече да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване. После се разбра, че материалите са внесени в прокуратурата, но дежурен прокурор си е направил самоотвод, тъй като лично се познавал и с двамата висши полицаи. Накрая всичко беше заметено, от София изпратиха нов зам.директор на дирекцията и тук някъде и поне засега откъм тази дирекция е пълна тишина.

Абсурдите в МВР се показаха и около случая в Струмяни,

след който се стигна до освобождаването на поредния областен директор. Това стана след доста грубото полицейско задържане на Гергана Петрова в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в залятото от приливна вълна Струмяни. И тук се започна с всякакви абсурдни обяснения. Че тя била задържана, защото нямала лична карта, че не било виновно МВР, а НСО, защото казали на МВР да я задържи, последваха оправдания и от МВР, и от НСО. И накрая изгърмя областният директор на МВР.

Междувременно МВР-шефът

закри звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, в което години наред отиваха обичайно за по няколко месеца уволняваните областни директори, за да има мир в системата и да не се ражда бърза опозиция. Сега обаче Демерджиев закри структурата, като я нарече "паразитна". Въпросната структура се наричаше в министерството "изолатора" или санаториума, и през него са минавали много от популярните през годините професионални началници. Достатъчно е да се даде пример с Георги Кандев, който като бе махнат като директор на ОДМВР Благоевград преди няколко години, бе преназначен именно там.

При всички положения обаче всичко описано е само върхът на айсберга на случващото се в МВР. Изглежда, че е много спокойно, овладяно, превзето, но на всеки, който си го помисли и за момент, винаги му излиза през носа. А че накрая обикновеният българин страда е повече от очевадно.