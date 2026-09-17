Премиерът си поръча опрятни улични полицаи с добър английски

Фокус Премиер, вътрешен министър, главен прокурор и шеф на ДАНС по време на националното съвещание на МВР

Премиерът Румен Радев поиска по-строги изисквания за физическата подготовка на полицаите, както и да вижда по улиците добре изглеждащи служители, които да знаят английски език. Той направи това по време на изказване на националното съвещание на шефовете на МВР, проведено под лозунга за подготовката на полицията за президентските избори.

"Аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи като естетика, физика и опрятност полицаи. Защото полицаят на улицата е отражение на държавността. Очаквам полицаите по улицата, особено в големите градове, да знаят английски", натърти Радев.

Премиерът изведнъж се сети и да предупреди МВР да няма показност по време на изборите. Радев не каза нищо при последните избори, в които показните акции на МВР, включително с влизането и блокирането на цели градове и села от полицаи с дълго оръжие, следваха не всеки ден, а всеки час.

Сега вече като премиер, той настоя изборните нарушения да не бъдат прикривани, а разкривани и разследвани докрай, но наред с това предупреди да няма показност, предварително осъждане на хора и действия извън рамките на закона.

„Моите очаквания към вас са професионализъм, решителност, но и отговорност и спазване на закона. Има граница, която не може да се преминава“, обърна се премиерът към шефовете на МВР.

„МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, че всеки български гражданин да може свободно да упражни своя вот“, посочи той. Според премиера това изисква добра организация и координация между полицията, ДАНС и прокуратурата. Той призова за действия срещу всяка форма на заплаха и принуда, както и срещу купен, корпоративен и контролиран вот и незаконно използване на публичен ресурс.

„МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. Няма абсолютно никакво значение кой е кандидатът, коя е партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички“, натърти още Радев без да обясни как точно ще стане това.

Пред началниците на национални и областни дирекции на МВР говори и вътрешният министър Иван Демерджиев. "Вече повече от 35 години тече процесът на демократизиране на България и 35 години се правят опити демократичният вот на гражданите да бъде изкривен с манипулации и престъпления, свързани с купен и корпоративен вот", обяви МВР-шефът.

Той отбеляза, че още при встъпването на кабинета са били поставени приоритети - противодействие на трафика и разпространението на наркотици, пътният травматизъм и разграждане на корупционният модел, който приоритет ще се запази и ще остане по време на предизборната кампания.

Противодействайки на икономическата и организираната престъпност, ще противодействаме и на купения и манипулиран вот, добави министърът.

"Задачата да бъде осигурен честен вот, който правилно и вярно отразява волята на гражданите, тежи върху МВР. В МВР остава отговорността по противодействие на изборните престъпления. Познати са тези практики, имаме опит. Убеден съм, че и този път вие ще се справите, така че да противодействате ефективно и да вотът на българските граждани да бъде вярно и точно отразен", каза Иван Демерджиев на присъстващите.

Противодействайки на икономическата и организираната престъпност, ще противодействаме и на купения и манипулиран вот, добави министърът.

Задачата да бъде осигурен честен вот, който правилно и вярно отразява волята на гражданите, тежи върху МВР. В МВР остава отговорността по противодействие на изборните престъпления. Познати са тези практики, имаме опит. Убеден съм, че и този път вие ще се справите, така че да противодействате ефективно и да вотът на българските граждани да бъде вярно и точно отразен, каза Иван Демерджиев на присъстващите.

Въпросното национално съвещание трябваше да демонстрира и координацията между отделните институции чрез участието в него на главния прокурор Ваня Стефанова и шефът на ДАНС Пламен Тончев.

"На прокуратурата е най-важно действията по всички сигнали да бъдат предприемани своевременно и съдържателно по начин, за да могат да бъдат събирани доказателства по реда на Наказателно-процесуалния кодекс такива, които да могат да издържат в съда", предупреди МВР Стефанова.

Председателят на ДАНС Пламен Тончев пък обяви, че в агенцията са предприети мерки на национално, институционално и вътрешно ниво. Създаден е и оперативен щаб по обезпечаване сигурността на изборния процес, сформирани са дежурни екипи и са предпиети мерки за киберсигурност.