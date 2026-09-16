Румен Радев посрещна в София втори евроскептик за месец

За втори път този месец премиерът Румен Радев посреща европейски лидер с позиция, близка до неговата за войната в Украйна. След визитата на словашкия премиер Роберт Фицо в началото на месеца, днес в София пристигна и чешкият министър-председател Андрей Бабиш. Радев и Бабиш се обявиха срещу изпращането на оръжия и финансова помощ за Украйна и се съгласиха, че Европа е твърде пасивна в усилията за постигане на мир.

Радев каза, че за правителството му е приоритет "благосъстоянието и сигурността пред непрекъснатото наливане на пари и оръжия в тази война". Също така премиерът се застъпи за позицията на Бабиш, че на срещи на върха в Европейския съюз и във формат НАТО "трябва по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни". И в това изявление бяха засегнати европейските санкции срещу близкия до Владимир Путин руски патриарх Кирил и бизнесмените Вагит Алекперов и Искандер Махмудов, като Радев заяви, че казусът е "въпрос на национален интерес".

Според Андрей Бабиш пък Европа е пасивна за прекратяване на войната в Украйна. Той даде за пример, че президентът на САЩ Доналд Тръмп непрекъснато си говори с Путин, а европейските лидери са неспособни да направят каквото и да е за постигането на мир. "Ако някой смята, че непрекъснато ще воюваме и че европейските автомобилни фабрики няма да произвеждат коли, а танкове, това не е добре. Ако някой смята, че трябва да се готвим за Трета световна война, и това не е добре. За нас е важно Европа да има бъдеще и бъдеща конкурентоспособност, а това, което се прави, е изцяло против интересите не само на чешките граждани, а на всички граждани на ЕС", каза Бабиш.

А иначе от изявлението на двамата министър-председатели стана ясно, че България и Чехия ще искат ревизия на европейската система за търговия с емисии. Радев нарече чешкия си колега "един от най-сериозните привърженици и борци за това да имаме евтина, надеждна и стабилна електроенергия в Европа. Бабиш на свой ред каза, че България има "чудесна газопроводна система", което пък е потенциал за Чехия за други бъдещи алтернативи за доставки на газ. Чешкият премиер каза още, че ще бъде предложена оферта за подписване на договор за покупка на десет многофункционални самолета L-39 Skyfox на компанията "Аеро Водоходи".