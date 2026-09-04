"Колективният Запад" не може да победи Русия, каза премиерът

Според премиера Румен Радев опитите на "колективния Запад" да постигне конвенционална победа над Москва носи сериозни рискове предвид военния и ядрения потенциал на Русия - "най-голямата ядрена сила", което "се вижда всяка нощ над Киев". Терминът "колективен Запад" е използван единствено от Кремъл. Изказването на Радев в парламента бе провокирано от обвиненията на Германия за руска намеса в атаката с дрон на летището в Лайпциг преди месец.

Освен това Радев невярно заяви, че България е била сред първите страни, подкрепили Германия. Всъщност външното ни министерство излезе с позиция в платформата Х ден след разкритията от германска страна и след като повечето европейски лидери подкрепиха Германия, но МВнР така и не назова Русия като потенциален извършител на атаката.

"Българското Министерство на външните работи беше едно от първите, които отговори адекватно", заяви Радев в парламента. По отношение на това защо Русия не е спомената в българската позиция, Радев заяви, че нито към страната ни, нито към външния министър Велислава Петрова има претенции и критики от европейските партньори. Той повтори и формулировката на ПБ, че засега твърденията на Германия за руска намеса в атаката са само хипотеза, защото "на база на разкритията около дрона се прави извод, който води към руска хибридна атака". В същото време премиерът попита дали пък използването на произведени в Европа далекобойни оръжия за удари на хиляди километри навътре в руска територия също не създава сериозен риск от ескалация.

"Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват на хиляди километри в дълбочина руска територия - с оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа? Дали това също не е безразсъдно?“, попита Радев. И изтъкна, че рисковете от подобни действия не трябва да бъдат пренебрегвани. "И какво можем да очакваме, когато с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос“, каза премиерът. Накрая заяви, че "Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия“. Радев отново заяви, че Русия е ядрена сила и има хиперзвукови оръжия, "нещо, което виждаме всяка нощ над Киев".

Радев каза, че България не трябва безусловно да следва позиции, които според него могат да доведат до допълнителна ескалация, понеже "Европа не е конкурс по конформизъм". "Ако настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения“, заяви той.

Георг Георгиев репликира, че Радев бележи прогрес, "защото за първи път слага в едно изречение Русия, Европа, хибридна атака".

Радев му отвърна, че "ние стоим твърдо до Германия" и почна да изрежда колко дронове са паднали в Източна Европа. "България настоява това част по-скоро да спре". След набързо приключилият блицконтрол, Радев отиде на среща с премиера на Словакия Роберт Фицо, който е на подобни позиции спрямо Русия.