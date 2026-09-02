България подкрепи Германия, но се усъмни в руското участие в атаката в Лайпциг

Макар и със закъснение, България все пак подкрепи Германия и осъди инцидента с дрон с експлозив на летището в Лайпциг, но отказа да назове Русия като потенциален извършител на атаката. Вчера Германия официално обвини Русия за инцидента с дрон с експлозив на летището в Лайпциг.

"България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност", се посочва лаконично в позицията на българското външно министерство в "Туитър".

Bulgaria stands in solidarity with Germany following the hybrid attack in Leipzig. Hybrid attacks against our partners and allies are unacceptable. Bulgaria will continue to support strong and coordinated efforts to counter hybrid threats and safeguard our shared security. 🇧🇬🇩🇪 — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) 2 септември 2026 г.

Нито дума за инцидента не е отронил премиерът Румен Радев, който иначе се изказа по всякакви теми в началото на днешното заседание на МС, а и не пропуска да подчертае, че Германия ни е стратегически партньор. Президентът Илиана Йотова също мълчи.

Според председателя на парламентарната група на ПБ Петър Витанов резултатите от разследването на Германия "само предположения". По думите му, трябвало да се изчакат окончателните резултати от "немското разузнаване, защото неведнъж те се разминават с първоначалните подозрения". След което сравни атаката в Лайпциг с взривяването на "Северен поток", което е неуместно, тъй като двата случая нямат нищо общо. В случая абсурдното е, че дори Русия не отрича какво показват представените от Германия доказателства. Руският президент Владимир Путин заяви, че те са подхвърлени от Германия.

"Докато има война, ще ставаме свидетели на подобни проблеми", обобщи ситуацията Витанов. В изказването си той също нито веднъж не спомена Русия. Но пък нападна опозицията, която по-рано поиска президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, като заяви, че "много често външната ни политика се използва за вътрешнопартийни цели". На въпрос за евентуално свикване на КСНС Витанов отговори, че това не му влиза в правомощията.

За разлика от българските управляващи, почти всички европейски лидери категорично осъдиха още снощи атаката и Русия, като изразиха пълна подкрепа за Германия. Франция дори извика представител на руското посолство. "Всичко показва намерение да се извърши диверсия против самолета и логистичния обект, през който Германия и Европа подкрепят Украйна", каза френският външен министър Жан-Ноел Баро. Самата Германия закри консулството на Русия в Бон, руския културен център в Берлин, затегна режима за влизане в страната на руснаци, а днес увеличи и военната подкрепа за Украйна с нов пакет срества за ПВО.

Доказателства

Германия, която иначе е много предпазлива, директно обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг. Германските следователи са идентифицирали заподозрени, като се смята, че те са действали от името на руски държавни агенции. Единият заподозрян, чиято ДНК е открита на мястото на инцидента, е от Беларус, но има и руски паспорт. Втори мъж, с латвийски и руски паспорти, е заподозрян в участие в организирането на атаката.

Твърди се, че първият заподозрян е играл ключова роля в подготовката на атаката. В края на юли той е пристигнал на летище Берлин и е отишъл до Лайпциг с наета кола. Само два дни след атаката с дрон, той е напуснал Германия през летище Берлин. Според Süddeutsche Zeitung, той е свързан с руското разузнаване. Разследващите са установили също, че беларуският гражданин е влязъл в Шенгенското пространство с италианска виза. Той е извършвал престъпления в Европейския съюз преди това. Служители на реда са открили следи от неговата ДНК върху един от дроновете. Същите ДНК следи са открити в бази данни в Литва и Финландия, пише “Република”.

Според Bild, разследващите издирват най-малко четирима души, замесени в инцидента. Разследващите са открили ДНК следи, а мобилните телефони на заподозрените са били разположени близо до кули за мобилни телефони.

В нощта на 5 август дрон, превозващ експлозиви, е открит близо до украински военнотранспортен самолет Ан-124 на летище Лайпциг. Детонаторът му не е детонирал. На 14 август, близо до летище Лайпциг, в общността Кабелскетал, германските сили за сигурност са открили друг дрон, съобщи Der Spiegel. Според вестника, той също е работил неизправно и експлозивите не са успели да детонират.

Русия най-вероятно седи и зад двата нови инцидента от снощи и днес - опита за саботаж на електростанция близо до Кьолн и избухналия взрив на гарата в Аугсбург, заради който целият железопътен трафик бе спрян. Следователите са открили повече от 20 самоделни ракети, предназначени за атака срещу електроцентралата "Йеншвалде" в Бранденбург. Ракетите са били проектирани да изстрелват медни проводници по високоволтови линии, които причиняват къси съединения и потенциално голямо прекъсване на електрозахранването, пише "Билд".

Най-малко две ракети са достигнали електропроводите, като са причинили незначителни щети, но е имало е инсталирани таймери за едновременно изстрелване на повече от 20 снаряда. Полицията разследва инцидента като възможен тероризъм и саботаж на критична инфраструктура.

Реакции

ГЕРБ призова президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради обвиненията на Германия към Русия и остро разкритикува премиера за това, че не е казал и дума за Германия по време на брифинга в началото на днешното заседание в Министерския съвет. "Радев имаше чудесната възможност да осъди, а не да се крие зад несъществуващи теми и да каже какво мисли България по темата за сигурността тук и в цяла Европа. Заплахите са видими, а нашата глава е дълбоко в политическия пясък, което няма да ни спаси", каза бившият външен министър Георг Георгиев. И допълни, че премиерът прави "финтове и лупинги", говори едно "пред българската публиката, а на международен терен друго и в крайна сметка не се прави нищо, което да касае нашата сигурност".

"Повечето държави, изразили своята позиция в подкрепа на Германия, го направиха чрез своите държавни глави, при нас това стана с една анонимна позиция на външно министерство", каза Христо Гаджев.

От "Демократична България" също поискаха свикването на КСНС и остро разкритикуваха опозицията на българските институции и състоянието на службите за сигурност. Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев припомни, че последният Консултативен съвет за национална сигурност е бил посветен на темата за вейповете. "Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на МВнР и има един статус в "Туитър" и дотам. Никъде Русия не е спомената", заяви Мирчев.

От "Продължаваме промяната" призоваха за спешна оценка на рисковете пред националната сигурност и за конкретни мерки за защита на критичната инфраструктура в България. Според Николай Денков "от вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия". "Без никакви заобикалки Германия ясно каза, че държи Русия отговорна за подготвените атентати на летището в Лайпциг", посочи бившият премиер.