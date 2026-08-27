Още дронове довлече морето

И днес Министерството на отбраната съобщи за дронове или части от тях край българския бряг. На 8 мили южно от Каварна военноморските ни сили са се натъкнали на опашка от летателно средство. Цял дрон - без взрив, е намерен край комплекс "Камчия". От съобщението на министерството, което дойде следобед, става ясно още, че се действа и по сигнал за обект на около 1500 метра пред град Черноморец, община Созопол, като операцията все още не е приключила.

Така в рамките на седмица намирането на подобни "находки" стана почти ежедневие. Специалисти обясняват това с морските течения, които довличат дроновете, използвани във военния конфликт на североизток.