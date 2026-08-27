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Още дронове довлече морето

Днес, 16:10
Една от "находките" днес.
Министерство на отбраната
Една от "находките" днес.

И днес Министерството на отбраната съобщи за дронове или части от тях край българския бряг. На 8 мили южно от Каварна военноморските ни сили са се натъкнали на опашка от летателно средство. Цял дрон - без взрив, е намерен край комплекс "Камчия". От съобщението на министерството, което дойде следобед, става ясно още, че се действа и по сигнал за обект на около 1500 метра пред град Черноморец, община Созопол, като операцията все още не е приключила.

Така в рамките на седмица намирането на подобни "находки" стана почти ежедневие. Специалисти обясняват това с морските течения, които довличат дроновете, използвани във военния конфликт на североизток.

Димитър Стоянов: Дроновете край Варна са руски и безопасни
Военният министър Димитър Стоянов набързо обяви всички намерени край Варна дронове за руски, безопасни и без боеприпаси. В същото време той пак обвини, че Украйна още не е дала информация за дрона, който падна в близост до Кардам.
СЕГА
26 Авг. 2026

 

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Ключови думи:

дрон, дронове, ВМС, Военноморски сили

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