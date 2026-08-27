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Съдът призна, че Костадин Костадинов е тормозил Соломон Паси

Дискриминацията в Телеграм не може да бъде санкционирана, защото не е ясно кой го управлява

Днес, 05:42
Костадин Костадинов
БГНЕС
Костадин Костадинов

Върховният административен съд сложи точка на делото за дискриминация, което бившият външен министър Соломон Паси водеше срещу лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. 

Миналия март Комисията за защита от дискриминация стигна до извод, че с публикации във "Фейсбук" и YouTube Костадин Костадинов и партията му са осъществили дискриминация под формите на тормоз и подбуждане към дискриминация спрямо Соломон Паси по етнически признак. В решението се посочваше как конкретни публикации са провокирали "вълна от нагнетена реч срещу евреите" и дискусии, споделящи "откровени антисемитски нагласи". Отбелязваше се, че публикациите са въздействали върху съзнанието "по начин, форсиращ нагласа, която има потенциал да бъде приведена в действие". КЗД намери, че Костадинов и "Възраждане" създават враждебна среда, нагнетяваща омраза към Соломон Паси, разрастваща се до неприязън към лицата с еврейска етническа принадлежност. Същевременно в позициите си пред КЗД Костадинов и "Възраждане" омаловажават значението на словото на омраза.

Решението на комисията, която дори не наложи глоби, беше атакувано пред съда както от Костадинов, така и от Соломон Паси, защото не всички точки по жалбата му бяха признати за доказани. Като например за публикации в Телеграм група с наименование "Възраждане", за която не може да се установи кой я администрира. От ГДБОП отговарят на съда, че Телеграм отказва да предоставя данните на своите потребители и си сътрудничи с правоохранителните органи само в краен случай, когато става дума за тероризъм. 

В крайна сметка две съдебни инстанции потвърждават решението на комисията. Освен всичко тя сочеше, че няма правомощия да разследва деяния с висока обществена опасност, защото това е работата на прокуратурата. Проповядването и подбуждането към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност или сексуална ориентация, са престъпления според Наказателния кодекс. Според последния годишен доклад на прокуратурата през 2025 г. наблюдаваните досъдебни производства, образувани за престъпления с дискриминационен елемент, включително от омраза, са 81. Година по-рано са 65, а през 2023 г. - 38.

Коментарите под публикациите на Костадинов и "Възраждане", цитирани в решението на КЗД, съдържат крайни антиеврейски стереотипи, призиви към насилие, копнеж по политиките на Хитлер, омаловажаване на Холокоста. "Недопустимо е депутат, лидер на мнение, историк и юрист, какъвто номинално е Костадинов, да провокира и катализира подобни злокобни процеси в социалните мрежи, при това съзнателно. Въпреки че това поведение рецидивира, КЗД борави с ограниченията на свободата на словото изключително плахо и деликатно, като дори не налага глоби", коментира решението адвокат Диана Драгиева от Българския хелзинкски комитет, с чиято помощ води делото Паси. 

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соломон паси, Костадин Костадинов, дискриминация, реч на омразата

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