Съдът нареди на Костадин Костадинов да изтрие постове за Соломон Паси

"Възраждане" и лидерът ѝ обжалват решението на КЗД, че разпространяват реч на омразата

Днес, 06:00
Костадин Костадинов
Административният съд в София нареди на Костадин Костадинов и ръководената от него проруска националистическа партия "Възраждане" да спре онлайн тормоза спрямо Соломон Паси, видя "Сега" в съдебните регистри. В края на март Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установи, че Костадинов и "Възраждане" са прекрачили законовите граници с различни публикации за Паси, които представляват реч на омразата.

В момента пред административния съд виси дело по жалби срещу решението както на Костадинов и "Възраждане", така и на Паси, който е недоволен с частта от акта на КЗД, с която се отхвърлят негови твърдения. Още преди да излезе съдебното решение обаче, Паси е поискал съдът да нареди предварителното изпълнение на акта на КЗД, с която се нарежда на Костадинов и "Възраждане" да изтрият публикациите, съдържащи реч на омразата и да спрат да пускат нови.

Съдът нарежда още преди да се е произнесъл по същество, от "Фейсбук" профилите на "Възраждане" и лично на Костадинов да бъде премахнат колаж за Паси, както и всички последващи изявления, свързани с него от въпросните два профила.

"Без оглед на това кой е осъществил деянието (Костадинов пледира, че не е той, б.а.), изработване на колаж и публикуването му на 15 и 16 юли 2023 г., както и новата публикация от 18 юни 2025 г., с оглед избягване на провокация и обидни квалификации по признак "етническа принадлежност", което е недопустимо в настоящото време и общество, в рамките на възможностите на Костадинов и "Възраждане" е да премахнат публикациите, както и да не публикуват нови, доколкото се касае за техни лични профили, с които могат да оперират", определя съдия Калина Пецова.

На 15 септември съдия Пецова е приела делото за изяснено и предстои да излезе с решение по казуса.

През март КЗД стигна до извод, че с публикации във "Фейсбук" и YouTube Костадин Костадинов и партията му са осъществили дискриминация под формите на тормоз и подбуждане към дискриминация спрямо Соломон Паси по етнически признак. В решението се посочваше как конкретни публикации са провокирали "вълна от нагнетена реч срещу евреите" и дискусии, споделящи "откровени антисемитски нагласи". Решението отбелязваше, че публикации са въздействали върху съзнанието "по начин, форсиращ нагласа, която има потенциал да бъде приведена в действие". КЗД намери, че Костадинов и "Възраждане" създават враждебна среда, нагнетяваща омраза към Соломон Паси, разрастваща се до неприязън към лицата с еврейска етническа принадлежност. Същевременно в позициите си пред КЗД Костадинов и "Възраждане" омаловажават значението на словото на омраза като фактор за създаване на разделение.

Комисията сочи още, че няма правомощия да разследва деяния с висока обществена опасност, защото това е работата на прокуратурата.

Коментарите под публикациите на Костадинов и "Възраждане", цитирани в решението на КЗД, съдържат крайни антиеврейски стереотипи, призиви към насилие, копнеж по политиките на Хитлер, омаловажаване на Холокоста. "Недопустимо е депутат, лидер на мнение, историк и юрист, какъвто номинално е Костадинов, да провокира и катализира подобни злокобни процеси в социалните мрежи, при това съзнателно. Въпреки че това поведение рецидивира, КЗД борави с ограниченията на свободата на словото изключително плахо и деликатно, като дори не налага глоби", коментира решението адвокат Диана Драгиева от Българския хелзинкски комитет, с чиято помощ води делото Паси. 

В решението не е установено авторството на известен антисемитски колаж със Соломон Паси, разпространен през 2023 г. в група с наименование “Възраждане” в Телеграм. Поради това на този етап лицата, участвали в неговото създаване и разпространение, не могат да бъдат подведени под отговорност.

Миналия ноември КЗД установи, че Костадинов произвежда и провокира реч на омраза срещу евреите, която използва, за да уязви свой политически опонент - Даниел Лорер. Решението на Комисията беше потвърдено от съда, предстои по казуса да се произнесат и върховните съдии. И до момента речта на омразата не е премахната от профилите на Костадинов.

