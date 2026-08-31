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Два военни обекта в Полша бяха атакувани и подпалени

Това е продължение на вълната от саботажи в Европа по заводи, снабдяващи Украйна с военна техника

Днес, 16:16
Монтажното хале на WB Electronics и разположението му в Полша
defence-blog
Монтажното хале на WB Electronics и разположението му в Полша

Два пожара само в рамките на 12 часа избухнаха в полски обекти, свързани с производството на дронове и отбранителна техника. Подозренията са за терористични актове, свързани с руското разузнаване.

На 30 август следобед в Люблин, Източна Полша, е пламнал двуетажен склад на ул. „Каспрович“, свързан с JFG Composites (аерокосмически части, използвани в авиацията и по обективни данни предназначени за Украйна). Част от сградата, която е с размери 100х60 м, се срутила. Димът се е виждал от 10 км, а щетите са за десетки милиони злоти. В потушаването на пламъците са участвали 20 пожарни екипа и 60 пожарникари. Няма пострадали. 

На 31 август, малко след полунощ, в Скаржиско-Каменна пък е възникнал пожар в монтажното хале на WB Electronics (най-голямата частна отбранителна фирма в Полша, която произвежда дроновете FlyEye и FT-5, дронове камикадзе Warmate, помпи за безпилотни летателни апарати и системи за управление). В този момент заводът не е работел и няма пострадали, а пожарът бързо е бил локализиран. Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) вече разследва. Някои съобщения описват неустановен мъж, който е счупил прозорец и е хвърлил раница вътре, след което е избягал.

Разследващите все пак засега не са потвърдили причината за пожарите или евентуалната чуждестранна намеса. Яцек Добжински, говорител на полския министър-координатор на специалните служби, обаче написа в X, че полските разузнавателни служби събират информация за инцидента, анализират я и разследват възможността за саботаж. Той добави, че на този етап няма да разкрива подробности, и предупреди за възможна дезинформация, която може да се появи във връзка с случая.

Инцидентите се вписват в модела, който се наблюдава през тази година - пожари и атаки срещу европейски заводи, доставящи военна техника за Украйна. Вече имаше палежи и експлозии в оръжейни и дронови фабрики, както и във военни складове край Трявна в България, в Чехия, Естония, Франция и Италия. Според западни разузнавателни източници, тези атаки често се извършват от местни наемници/посредници, за да се затрудни прякото доказателство за руска държавна намеса, но с цел прекъсване на веригите за доставки на отбранителна техника за Украйна.

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Ключови думи:

саботаж, руски саботаж

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