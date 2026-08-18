24-часова стачка парализира ключови пристанища в Германия

24-часова предупредителна стачка спря голяма част от работата на контейнерните терминали в Хамбург и пет други пристанища в Германия. По този начин работниците искат да засилят натиска в спор за увеличение на заплатите им, предават германски медии.

Синдикатът Verdi заяви, че стачката е започнала с нощната смяна след полунощ и засяга Хамбург, Бремерхафен, Бремен, Вилхелмсхафен, Емден и Браке. В Хамбург стачката засегна четирите основни контейнерни терминала на пристанището, включително съоръженията, управлявани от HHLA и Eurogate.

"Нашето послание към работодателите е, че сме сериозни относно нашите искания", каза в изявление от името на Verdi Силви Криш. "Работниците искат по-добра оферта и я заслужават. Те са тези, които поддържат инфраструктурата в пристанищата и гарантират, че индустрията като цяло остава стабилна и успешна", заяви тя.

Verdi иска 8,2% увеличение на заплатите за около 11 000 пристанищни работници за 12 месеца, което е с поне 2,50 евро повече на час. Централната асоциация на операторите на германските морски пристанища (ZDS) предложи увеличение на заплатите с 5,1% за 19 месеца, плюс 300 евро повече за отпуск от януари 2027 г.