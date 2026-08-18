Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

24-часова стачка парализира ключови пристанища в Германия

Синдикатът Verdi изисква по-високи заплати за около 11 000 работници

Днес, 14:45
Пристанището в Емден
БГНЕС/ЕПА
Пристанището в Емден

24-часова предупредителна стачка спря голяма част от работата на контейнерните терминали в Хамбург и пет други пристанища в Германия. По този начин работниците искат да засилят натиска в спор за увеличение на заплатите им, предават германски медии.

Синдикатът Verdi заяви, че стачката е започнала с нощната смяна след полунощ и засяга Хамбург, Бремерхафен, Бремен, Вилхелмсхафен, Емден и Браке. В Хамбург стачката засегна четирите основни контейнерни терминала на пристанището, включително съоръженията, управлявани от HHLA и Eurogate.

"Нашето послание към работодателите е, че сме сериозни относно нашите искания", каза в изявление от името на Verdi Силви Криш. "Работниците искат по-добра оферта и я заслужават. Те са тези, които поддържат инфраструктурата в пристанищата и гарантират, че индустрията като цяло остава стабилна и успешна", заяви тя.

Verdi иска 8,2% увеличение на заплатите за около 11 000 пристанищни работници за 12 месеца, което е с поне 2,50 евро повече на час. Централната асоциация на операторите на германските морски пристанища (ZDS) предложи увеличение на заплатите с 5,1% за 19 месеца, плюс 300 евро повече за отпуск от януари 2027 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Германия, стачка

Още новини по темата

Бундесверът расте на фона на превъоръжаването в Европа
18 Авг. 2026

Германия отчита рекорд от близо 14 000 сигнала за НЛО
09 Авг. 2026

6 дрона прелетяха над военна база на Бундесвера
07 Авг. 2026

Националистите се откъсват на върха в Германия
07 Авг. 2026

Бус се вряза в прайда в Берлин
26 Юли 2026

Лидерът на ХДС в Бундестага напуска заради скандал с придобито дете
18 Юли 2026

Германия обяви високо ниво на заплаха от нападения
18 Юли 2026

Германия отчете масови откази от военна служба
14 Юли 2026

Германия започва да намалява бюрокрацията
02 Юли 2026

Шест са жертвите на стрелбата в Северна Германия
30 Юни 2026

Германците ще работят до 70 години заради вдигане на пенсионната възраст
24 Юни 2026

Германия прехвърля 5000 военнослужещи към границата с Беларус
22 Юни 2026

Германия обясни на Радев защо трябва да се помага на Украйна
20 Юни 2026

Германия и Франция прекратиха проекта си за изтребител шесто поколение
08 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки