Германия разследва трета диверсия срещу енергиен обект

На 3 септември на територията на електрическа подстанция в град Дормаген (Северен Рейн-Вестфалия) минувач е открил подозрителен предмет, съобщава DW. Откритият предмет сочи към „възможна диверсия“. По думите на представител на полицията извършителят вероятно се е опитал умишлено да предизвика късо съединение.

По предварителни данни намереното устройство прилича на използваното при инцидента в подстанция в Бергхайм. Според Bild става дума за пускови установки за самоделни ракети. Полицията обаче подчертава, че нападение срещу подстанцията не е било извършено и не е имало прекъсвания на електрозахранването.

Това е вече третият инцидент в енергийни обекти във Федерална република Германия в рамките на една седмица.

На 1 септември в електрическа подстанция в Бергхайм е възникнало късо съединение, вследствие на което са били изключени пет енергоблока на въглищни електроцентрали на компанията RWE. Същия ден частично е излязла от строя подстанция на електроцентралата „Йеншвалде“ в Търнов-Прайлак, във федерална провинция Бранденбург. Властите заявиха, че случилото се е било планирано нападение. На мястото на инцидента са открити самоделни устройства, с които по линиите за свръхвисоко напрежение са били изстрелвани снаряди, съдържащи електропроводим материал.

Съобщава се също, че днес полицията е отцепила подстанция в Гандеркезее, Долна Саксония, заради „подозрителни обстоятелства“, пише Bild. На обекта не е възникнал пожар.

По-рано германските власти обвиниха Русия в подготовка на диверсия с използване на безпилотни летателни апарати на летището в Лайпциг. В Берлин заявиха, че сред възможните ответни мерки се разглежда засилване на контрола върху влизането на руски граждани в Германия. Еврокомисията обмисля нов пакет от санкции срещу Русия. Днес по време на визитата словашкия премиер Роберт Фицо в София двамата с Румен Радев заявиха, че внимателно ще разгледат новите санкции и ще ги одобрят само ако националните интереси на двете страни са защитени.