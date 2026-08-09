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Германия отчита рекорд от близо 14 000 сигнала за НЛО

09 Авг. 2026

Германия отбелязва незапомнен рекорд в броя на регистрираните сигнали за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), предаде Euronews.

Според данни на Централната изследователска мрежа за необичайни небесни явления в Германия (CENAP), в организацията са постъпили близо 14 000 сигнала от граждани само през последните дни. Огромният интерес и последвалият скок в съобщенията бяха провокирани от разсекретените доклади и публичните изявления на Пентагона и разузнавателната общност на САЩ относно НЛО (официално класифицирани като „неидентифицирани аномални явления“ или UAP).

След проведените подробни анализи експертите от CENAP са успели да идентифицират и обяснят по-голямата част от заснетите и описани обекти. В повечето случаи става дума за естествени астрономически и атмосферни явления като метеори, или за изкуствени обекти — спътници от констелацията Starlink на SpaceX, преминаващи търговски самолети, дронове, метеорологични балони и фенери.

Въпреки систематичните проверки обаче, определен процент от случаите остава официално неизяснен. Тези обекти не могат да бъдат категоризирани с наличните данни, което продължава да подхранва дебатите между учените и ентусиастите относно естеството на аномалиите в небето над Европа.

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Ключови думи:

НЛО, Германия

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