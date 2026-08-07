Пентагонът разсекрети още 41 записа на НЛО

Пентагонът публикува нов, 5-и пакет от документи, снимки и видеозаписи, свързани с неидентифицирани аномални явления - НЛО. С това бе продължено публичното разсекретяване на правителствени архиви, датиращи от повече от седем десетилетия.

Новата колекция, публикувана на официалния уебсайт за UAP на Министерството на отбраната, включва 41 файла. С това общият брой на публикуваните досега документи в рамките на инициативата става 375.

Файловете обхващат периода от 1950 г. до настоящето и включват доклади и записи, събрани от множество правителствени институции, включително Пентагона, ФБР, ЦРУ, Държавния департамент и Изпълнителния офис на президента. Всички публикувани случаи са класифицирани като „неразрешени“, което означава, че разследващите не разполагат с достатъчно данни, за да определят с точност какво са наблюдаваните обекти или явления.

Последната партида съдържа комбинация от текстови документи в PDF формат, снимки с висока резолюция и видеозаписи. Някои от документите съдържат заличени пасажи. От Пентагона поясниха, че редакцията на текста е направена единствено с цел защита на личните данни на свидетелите, чувствителни военни бази и източници на разузнавателна информация, но не са премахвани самите описания на наблюденията.

Публикацията е част от поетапния процес по разсекретяване, разпореден от президентската администрация на САЩ, който изисква правителствените агенции системно да преглеждат и публикуват публично архиви, свързани с НЛО.

В настоящия пакет има неидентифициран обект, летящ ниско над изригващия вулкан Етна от 12 януари 2018 г;

...подобно на балон устройство, което лети изключително бързо над неразкрит регион в Близкия изток на 31 октомври 2024 г.;

... три светещи точки, летящи синхронно в западната част на САЩ на 31 май 2023 т.

... ниско летящ с огромна скорост обект над град Агуадиля в Пуерто Рико на 26 април 2013-а

и още десетки подобни.

Предходните 4 пакета включваха исторически доклади за наблюдения около ядрени съоръжения, архиви от мисиите „Аполо“ на НАСА, дипломатически грами отново за странни въздушни явления в чужбина, както и съвременни видеозаписи от военни изтребители, включително кадри от свалянето на неидентифициран обект над езерото Хюрън през февруари 2023 г.

От Пентагона заявиха, че Службата за решаване на аномалии във всички домейни (AARO) ще продължи да качва нови партиди от разсекретени материали на всеки няколко седмици, докато прегледът на наличните архиви не приключи.