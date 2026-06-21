Хакери пратиха съобщение за атака на НЛО в Бразилия

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Милиони жители на Бразилия получиха съобщения за атака на извънземни чрез системата за ранно предупреждение, управлявана от Националната служба за гражданска защита и отбрана (Defesa Civil), съобщи списание "Veja".

Официалните власти в Бразилия потвърдиха, че става въпрос за сериозен хакерски пробив в системата Interface de Divulgação de Alertas - IDA.

Жителите на няколко големи региона (включително щатите Сао Пауло и Рио де Жанейро) получили официални Push-нотификации на телефоните си, които съдържали текст: „Внимание: Извънземно нападение в района. Потърсете убежище веднага“.

Тъй като съобщението пристигнало през официалния канал, който заобикаля блокировките на телефоните и издава силен звуков сигнал, хиляди граждани изпаднали в паника, преди медиите и властите да пуснат официално опровержение.

Хакерите са успели да изпратят общо 10 различни фалшиви съобщения в интервала между 23:41 ч. и 01:23 ч. в събота. Министерството на интеграцията и регионалното развитие на Бразилия било принудено да изключи цялата система, за да спре хакерския контрол.

В момента тече разследване от Федералната полиция на Бразилия. Случаят повдигна сериозни въпроси в бразилския Конгрес относно киберсигурността на критичната инфраструктура в страната, тъй като уязвимостта на система за милиони граждани се оказа лесно достъпна за хакери.