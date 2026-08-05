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Небивал дипломатически скандал разтресе Бразилия и Аржентина

05 Авг. 2026
Хавиер Милей и Лула да Силва
Хавиер Милей и Лула да Силва

Аржентинското правителство обяви, че Бразилия е поискала аржентинският посланик да напусне страната и че занапред дипломатическото представителство в Буенос Айрес ще бъде сведено до ранг шарже д’афер, предаде Франс прес.

Посланикът на Аржентина в Бразилия е бил извикан през деня в бразилското външно министерство, което му е съобщило решението на бразилското правителство "да намали нивото на дипломатическо представителство до шарже д’афер и да поиска неговото завръщане" в Аржентина.

Миналата седмица бразилският посланик Жулио Бители беше изтеглен за консултации и по-рано беше обявено, че той няма да се върне.

Безпрецедентният пик на напрежението между двете южноамерикански държави идва, след като аржентинският президент Хавиер Милей пътува до Сао Пауло в събота, за да подкрепи кандидатурата на Флавио Болсонаро за президентския пост. По време на посещението си Милей обиди бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва и съдията от Върховния съд Алешандре де Мораес, което подтикна Бразилия да го обвини в намеса във вътрешните ѝ работи.

Милей публично нарича бразилския държавен глава „крадец“, „корумпиран“ и „бивш затворник“ (осъден престъпник). Той обвини управлението му, че следва „социалистически модел“, който води Бразилия към дългова криза, и подчерта, че бразилското правителство финансира „антиаржентинска кампания“.

Милей атакува словесно съдията от Върховния съд Алешандре де Мораес, наричайки го „плешив боклук“. Поводът е забраната, наложена от съдията, Милей да посети в затвора бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда в затвора, след като беше осъден за организиране на заговор за преврат с цел да се попречи на Лула да встъпи в длъжност след изборите през 2022 г.

В официално изявление бразилският външен министър Мауро Виейра заяви, че изказванията на Милей срещу президента Лула и бразилската съдебна система „представляват недопустима намеса“ и съставляват обида „срещу демократичните институции на Бразилия и бразилския народ“.

Този епизод е най-новият знак за влошаващите се отношения между аржентинския и бразилския лидер, които започнаха по време на президентската кампания в Аржентина през 2023 г., когато Лула се срещна и индиректно подкрепи съперника на Милей, тогавашния министър на икономиката Серхио Маса. След встъпването си в длъжност Милей преформатира външната политика на Аржентина. Неговото правителство се дистанцира от дневния ред за регионална интеграция, традиционно популяризиран чрез Меркосур, и отхвърли участието на Аржентина в икономическия съюз БРИКС, на който Бразилия е съосновател. Оттогава Лула и Милей многократно са разменяли публични критики, въпреки че двустранните дипломатически и търговски отношения продължиха да функционират.

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Ключови думи:

Аржентина, Бразилия

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