Главният секретар на кабинета на аржентинския президент Хавиер Милей, Мануел Адорни, подаде оставка в събота след скандал, довел до разследвания относно доходите му през последните години, предадоха Ройтерс и БТА.

Адорни, който беше назначен за главен секретар на кабинета през ноември миналата година, е близък до Милей, който първоначално го назначи за свой говорител малко след встъпването си в длъжност в края на 2023 г.

„За първи път от 10 декември 2023 г. постъпвам против вашите желания“, заяви Адорни в писмото си до Милей, в което депозира оставката си. „Затварям тази глава. Напускам мирно и спокойно, но преди всичко с чиста съвест“, добавя той в писмото, което е публикувано в „Екс“ (X).

Адорни е обвинен в незаконно обогатяване заради извършени разходи, които не съответстват на доходите му. Критиките към него са заради лични пътувания, които е предприел със семейството си, включително почивка в Аруба по време на коледните празници и полет с частен самолет до Уругвай по време на карнавалния сезон.

Адорни заяви, че е натрупал богатството си преди да влезе в правителството и че всички пътувания, които е предприел със семейството си, са били платени с лични средства.

„Не съм извършил никакво престъпление и ще го докажа в съда“, заяви той пред Конгреса в края на април, когато изнесе реч за състоянието на страната.

По-рано този месец Адорни призна в интервю за вестник „Ла Насион“, че в продължение на години е спестявал недекларирани пари „като всички аржентинци“. Той заяви, че е коригирал декларациите си от 2023 и 2024 г., за да впише около половин милион долара, които преди това не са били декларирани.

„Признавам вината си за това, че съм допуснал неволна грешка, и ще платя всичко, което се полага“, заяви той.

През май Милей защити Адорни, като каза, че „по никакъв начин той няма да си тръгне“ и че „няма да екзекутирам невинен човек“.

На фона на обвинения в корупция срещу представители на правителството, одобрението за президента Милей отслабва, като според проучване на „Опина Архентина“ (Opina Argentina) от май 39 процента от аржентинците имат положително мнение за Милей, чийто рейтинг на одобрение беше 53 процента преди повече от година.