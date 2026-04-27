Олиото от аржентинския слънчоглед напуска България

В БАБХ се проведе среща с вносителя на аржентинския слънчоглед - преработвателната компания "Олива" и Асоциацията на зърнопроизводителите.

Над 121 557 тона от внесения в България аржентински слънчоглед, в който бяха установени завишени остатъци от пестициди, вече са преработени. Полученият продукт - 30 610 тона сурово олио, е изнесен за Египет, а други 19 250 тона се товарят на кораб за Индия. Засега у нас на съхранение остават над 47 150 тона шрот от този слънчоглед.

Това стана ясно от среща днес в Българската агенция по безопасност на храните с вносителя на аржентинския слънчоглед - преработвателната компания "Олива".

Към момента в България с девет кораба са пристигнали 363 400 тона слънчоглед от Аржентина. Тяхната преработка се следи стриктно от БАБХ с цел получените продукти - олио или шрот, да не попаднат на българския или европейския пазар.

На срещата са присъствали и представители на Асоциацията на зърнопроизводителите.

„Контролът ни коства много ресурси, но той продължава да е на необходимото ниво. Налице е специфична пазарна ситуация, в която БАБХ е в ролята на арбитър, който трябва да отчете три ключови приоритета – защита на потребителите, защита на българските земеделски производители и осигуряване на предвидима среда за бизнеса“, отбеляза шефът на БАБХ д-р Ангел Мавровски.

Представителите на „Олива“ са запознали присъстващите с производствения процес, като са гарантирали прозрачност за точното предназначение и проследимостта по веригата на продуктите, получени от вносната суровина.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов определи срещата като полезна стъпка към изясняване на фактите. Според него обаче ситуацията изисква допълнителен и задълбочен пазарен анализ.

Имено Асоциацията на зърнопроизводителите алармира преди два месеца за пристигането на кораби с аржентински слънчоглед, който не отговаря на европейските норми за съдържание на пестициди и тежки метали. След като лабораторните анализи на БАБХ показаха завишено съдържание на пестициди, от сдружението на производителите на олио увериха, че преработеният слънчоглед ще бъде изнесен, като полученият след преработката продукт най-вероятно ще бъде използван за индустриални цели - за производство на биодизел и като суровина за сапунената, козметичната и химическата промишленост.