Конгресът на Аржентина одобри трудовата реформа на Милей

Конгресът на Аржентина одобри предложената от президента Хавиер Милей трудова реформа след седмици на напрегнати преговори и понякога протести, с което осигури приемането на ключов елемент от своята програма за промени.

Т.нар. „закон за модернизация на труда“ допуска работен ден до 12 часа, намалява обезщетенията при уволнение, ограничава правото на стачка и понижава данъците за работодателите, наред с други разпоредби.

Синдикатите определиха закона като „регресивен“ и заявиха, че ще го оспорят в съда. Милей и подкрепилите го депутати твърдят, че промените ще насърчат наемането на служители и ще стимулират заетостта.