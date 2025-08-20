КЗК "пържи" пазара на олио

Илияна Кирилова Изкупната цена на слънчогледа остава на нивата от миналата година. Така че не може да очакваме стрес на пазара на олио, твърдят производители и преработватели на слънчоглед.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва проучване на пореден пазар за евентуални забранени споразумения и антиконкурентни практики, които може да доведат до неоправдано повишаване на цените.

Наред със секторните анализи на хранителните стоки, лекарствата и екотаксите за бяла и черна техника, комисията ще направи предварително проучване на пазара на слънчогледово олио. Като мотиви ведомството на Росен Карадимов посочва публикации за "очаквано повишение на цените на слънчогледовото олио поради намален добив на маслодаен слънчоглед в страната през 2025 г."

Така анонсирана причината за започналото пазарно проучване на пазара на олио изглежда доста изненадваща. Анонси за предстоящо поскъпване на олиото никой не е правил. Напротив, само преди ден от Националната асоциация на зърнопроизводителите обявиха пред БНР, че въпреки очакваната лоша реколта от слънчоглед, изкупните цени остават на нивото от миналата година.

НЕ ОЧАКВАМЕ СТРЕС НА ПАЗАРА

"Изкупната цена на слънчогледа остава на нивата от миналата година – около 85 стотинки за килограм. Така че не може да очакваме стрес на пазара на олио. Потребителите трябва да бъдат напълно спокойни - продукция българско олио има предостатъчно за вътрешния пазар. Цените са международни, така че по-ниският добив у нас няма как да се отрази сериозно", коментира пред БНР Илия Проданов, председател на НАЗ.

Прибирането на слънчогледа едва сега започва. Очакваните добиви варират между 100 и 200 кг на декар, колкото и през миналата година, като на места (най-пострадалите от сушата) има и под 100 кг на декар.

Според Проданов, ако има покачване на цената на олиото, причината не трябва да се търси в българската суровина.

И в световен мащаб не се очакват по-слаби добиви на слънчоглед в сравнение с миналата година. "Основните производители - Русия, Украйна и Аржентина, обявиха същите количества като миналата година, така че не очакваме скок на борсовите цени на слънчогледа. Тази година перспективата е по-спокойна за разлика от миналата година, когато в месеците септември-октомври-ноември борсовата цена на слънчогледа се повиши с 30%", заяви пред БНТ Васил Симов, директор на Софийската стокова борса. Той посочи, че през последните месеци тенденцията при цените на слънчогледа е твърдо надолу, заради завишено предлагане.

"От началото на годината не се наблюдава увеличение на цената и на суровото слънчогледово олио на борсата в Ротердам. Покачване на котировките имаше в края на миналата година", каза още Симов.

Припомняме, че 2024 г. също бе лоша за посевите от слънчоглед. Това обаче не доведе до ръст на цените на олиото в магазините, тъй като имаше достатъчно внос, който да балансира пазара.

Същото коментираха и от Съюза на производителите на растителни масла:."Миналата година реколтата също не беше добра, но на вътрешния пазар влезе олио от други страни, където цената е по-ниска. Така, че олиото се намира в една много конкурентна среда и дори и да искаме да продаваме на по-високи цени това е невъзможно", каза пред БНТ Яни Янев, председател на Съюза на производителите на растителни масла.

От бранша уверяват, че на пазара ще има достатъчно олио и в никакъв случай не съветват хората да се презапасяват, страхувайки се от недостиг и от по-високи цени.

Точно това обаче е много вероятно да стане след съобщението на КЗК за започналото проучване на пазара на олио. Веднага редица медии обявиха, че проверките се правят заради скок на цената на олиото.

Заканите на КЗК да следи цените в търговската мрежа много приличат на изказванията на шефа на НАП Румен Спецов от юни, който "ангро" обяви как растат цените на редица стоки. Според мнозина анализатори демонстрираната свръхактивност на регулаторите плашат потребителите и в голяма степен е причина за последвалото покачване на цените през юни и юли, което вероятно ще продължи и в следващите месеци.

На фона на анонсите на КЗК данните на НСИ за инфлацията през юли показват, че специално при олиото е отчетено поевтиняване с 0.3% спрямо предния месец юни. В същото време от Държавната комисия за стоковите борси и тържища отчетоха, че през юли средната цена на едро на литър олио е била 3.17-3.18 лв., в началото на август е паднала до 3.10 лв., след което отново се е вдигнала до 3.20 лв. за литър. Спрямо август миналата година ДКСБТ отчита 10% годишен ръст на цената на едро.

По този повод от Съюза на производителите на олио, чиято продукция отива основно за износ, обясниха, че за последните 12 месеца има известно повишение на международните цени поради засилено търсене на външните пазари. Това е причината да има разлика в цената на едро на слънчогледовото олио в сравнение с лятото на миналата година.

СПРАВКИ

КЗК е изискала информация от редица институции и пазарни участници за функционирането на пазара на маслодаен слънчоглед и производните от него продукти за периода от 2022 г. до настоящия момент.

Oт производители на нерафинирано и рафинирано слънчогледово олио са поискани данни за структурата на икономическата група, в която участват, основни доставчици на суровина, обеми на производство за вътрешния пазар, за износ или за собствени нужди, наличностите на склад, канали за снабдяване, използвани дистрибутори.

От Министерството на земеделието и храните е поискана справка за производителите на маслодаен слънчоглед в страната, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г.

От КЗК обявиха, че ще извършат обстоен анализ на събраната информация и при наличие на достатъчно данни за нарушения, ще образува производство по реда на закона.

За последните два месеца антимонополната комисия е стартирала няколко секторни анализа - на хранителните стоки, на лекарствата и на екотаксите на бяла и черна техника.