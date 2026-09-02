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Нови инциденти в Германия: взрив на гара и саботаж срещу електростанция

Засегнато е съоръжение близо до Кьолн, а жп транспортът в Аугсбург е спрян

Днес, 10:21
Подстанцията Amprion близо до Кьолн
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Подстанцията Amprion близо до Кьолн

Нови два инцидента, от които поне за единия се подозира, че е опит за саботаж, възникнаха в Германия в рамките на няколко часа - инцидент порази електростанция близо до Кьолн, а на гарата в Аугсбург избухна взрив и целият железопътен трафик е спрян. 

Опитът за саботаж на електрическата мрежа е бил установен от полицията. Тя обяви, че разследва нападение срещу подстанция в западния град Бергхайм, на 25 км от Кьолн, в провинция Северен Рейн-Вестфалия, след като късо съединение е извадило от строя няколко електропровода в станцията Amprion. Имало е и прекъсвания на захранването в съоръжения на RWE Power, без да е нарушено общото електрозахранване в района. Жителите са чули експлозии и са видели светлинни проблясвания през нощта.

Говорител на полицията каза, че силите на реда разследват умишлен вандализъм срещу техническата инфраструктура, без да уточни какви щети са нанесени.

Разследващите също така проучват възможни връзки с неотдавнашния опит за саботаж с изстреляни самоделни ракети, носещи експлозиви, срещу подстанция в Турнов-Прайлак, Южен Бранденбург, близо до границата с Полша.

Вчера Берлин обвини Русия за опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг миналия месец и разпореди серия от ответни мерки. Руският президент Владимир Путин пък отвърна, че Германия е подхвърлила доказателства.

Рано тази сутрин пък взрив избухна до гарата в един от жп възлите на Бавария - Аугсбург. При експлозията са ранени най-малко двама души (17-годишно момиче и 18-годишно момче), изпочупени са прозорци.

Според Bild и някои други медии, става въпрос за ръчна граната.

Сигналът е получен в 3:15 ч., като гранатата е избухнала в подлез към гарата, пред турски бижутерски магазин. Полицията заяви, че жп трафикът е напълно преустановен, след като е открит друг подозрителен предмет - куче търсач на бомби го е открило в кошче за боклук. Експерти по експлозиви от Баварската криминална полиция са на място, а сградата е отцепена.

Засегнат е и общественият транспорт в АугсбургСпоред Bild полицията разследва възможна връзка с организираната престъпност, тъй като главната жп гара изглежда не е била предвидената цел. Поради продължаващата операция, улиците в района също са затворени.

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Ключови думи:

саботаж, Германия

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