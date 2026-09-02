Нови инциденти в Германия: взрив на гара и саботаж срещу електростанция

Нови два инцидента, от които поне за единия се подозира, че е опит за саботаж, възникнаха в Германия в рамките на няколко часа - инцидент порази електростанция близо до Кьолн, а на гарата в Аугсбург избухна взрив и целият железопътен трафик е спрян.

Опитът за саботаж на електрическата мрежа е бил установен от полицията. Тя обяви, че разследва нападение срещу подстанция в западния град Бергхайм, на 25 км от Кьолн, в провинция Северен Рейн-Вестфалия, след като късо съединение е извадило от строя няколко електропровода в станцията Amprion. Имало е и прекъсвания на захранването в съоръжения на RWE Power, без да е нарушено общото електрозахранване в района. Жителите са чули експлозии и са видели светлинни проблясвания през нощта.

Und noch ein Anschlag aufs Stromnetz gestern!

Diesmal nähe Köln und wieder ein extrem wichtiges Umspannwerk....

bei Erfolg wäre ein Blackout nicht auszuschließen gewesenhttps://t.co/eTxMlJmqQX pic.twitter.com/DprP23JB2J — Stefan Energie Chiemgau/Outdoor Chiemgau (@OutdoorChiemga) 2 септември 2026 г.

Говорител на полицията каза, че силите на реда разследват умишлен вандализъм срещу техническата инфраструктура, без да уточни какви щети са нанесени.

Разследващите също така проучват възможни връзки с неотдавнашния опит за саботаж с изстреляни самоделни ракети, носещи експлозиви, срещу подстанция в Турнов-Прайлак, Южен Бранденбург, близо до границата с Полша.

Вчера Берлин обвини Русия за опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг миналия месец и разпореди серия от ответни мерки. Руският президент Владимир Путин пък отвърна, че Германия е подхвърлила доказателства.

Рано тази сутрин пък взрив избухна до гарата в един от жп възлите на Бавария - Аугсбург. При експлозията са ранени най-малко двама души (17-годишно момиче и 18-годишно момче), изпочупени са прозорци.

Според Bild и някои други медии, става въпрос за ръчна граната.

Update #Augsburg: Nach Informationen explodierte eine Handgranate vor einem türkischen Juwelier. Nach Angaben der Polizei ist der Zugverkehr jetzt komplett gesperrt, nachdem ein weiterer verdächtiger Gegenstand im Bahnhof selbst gefunden wurde. https://t.co/O6n4xzSqvN pic.twitter.com/ykWvTj2Mom — Bettina Punkt (@Taykra) 2 септември 2026 г.

Сигналът е получен в 3:15 ч., като гранатата е избухнала в подлез към гарата, пред турски бижутерски магазин. Полицията заяви, че жп трафикът е напълно преустановен, след като е открит друг подозрителен предмет - куче търсач на бомби го е открило в кошче за боклук. Експерти по експлозиви от Баварската криминална полиция са на място, а сградата е отцепена.

Засегнат е и общественият транспорт в Аугсбург. Според Bild полицията разследва възможна връзка с организираната престъпност, тъй като главната жп гара изглежда не е била предвидената цел. Поради продължаващата операция, улиците в района също са затворени.