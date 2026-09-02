МВнР най-сетне подкрепи Германия, но не спомена Русия

Ден, след като Германия официално обвини Русия за инцидента с дрон с експлозив на летището в Лайпциг, от външното ни министерство излязоха с лаконична позиция, публикувана в платформата Х. От написаното става ясно, че МВнР най-сетне подкрепя Германия, но не споменава участието на Русия в атаката. "България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност", се посочва кратко в позицията.

До този момент десетки европейски лидери застанаха в подкрепа на Германия. Нито дума за това не каза премиерът Румен Радев по време на брифинга преди началото на заседанието на МС тази сутрин. От президента Илиана Йотова също не се чува нищо.

Снощи и днес в Германия възникнаха два нови инцидента, за които се подозира, че са опити за саботаж, свързани с електростанция близо до Кьолн, докато на гарата в Аугсбург избухна взрив и целият железопътен трафик бе спрян.

Bulgaria stands in solidarity with Germany following the hybrid attack in Leipzig. Hybrid attacks against our partners and allies are unacceptable. Bulgaria will continue to support strong and coordinated efforts to counter hybrid threats and safeguard our shared security. 🇧🇬🇩🇪 — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) 2 септември 2026 г.

ГЕРБ призова президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради обвиненията на Германия към Русия.

Герберите обвиниха правителството на Румен Радев в мълчание по темата с инцидентите, като Георгиев остро разкритикува премиера за това, че не е казал и дума за Германия по време на брифинга в началото на днешното заседание в Министерския съвет. "Радев имаше чудесната възможност да осъди, а не да се крие зад несъществуващи теми и да каже какво мисли България по темата за сигурността тук и в цяла Европа. Заплахите са видими, а нашата глава е дълбоко в политическия пясък, което няма да ни спаси", каза Георгиев. И допълни, че премиерът прави "финтове и лупинги", говори едно "пред българската публиката, а на международен терен друго и в крайна сметка не се прави нищо, което да касае нашата сигурност".

Съпартиецът на Георг Георгиев Христо Гаджев обвини външното ни министерство, че в позицията си не казва кой е зад хибридната атака в Лайпциг, а само че "хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват". "Повечето държави, изразили своята позиция в подкрепа на Германия, го направиха чрез своите държавни глави, при нас това стана с една анонимна позиция на външно министерство", каза Гаджев. И допълни, че е крайно време президентът да свика КСНС, за да може политическите сили да чуят какво има да каже българското правителство и какво имат да кажат службите.

От "Демократична България" също поискаха свикването на КСНС и остро разкритикуваха опозицията на българските институции и състоянието на службите за сигурност. Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев припомни, че последният Консултативен съвет за национална сигурност е бил посветен на темата за вейповете. "Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на МВнР и има един статус в "Туитър" и дотам. Никъде Русия не е спомената", заяви Мирчев.

Атанас Атанасов от ДСБ пък спомена публикация във френското издание "Експрес" от миналия месец, която представлява задълбочено проучване сред представители на специалните служби в държави от ЕС и НАТО. Според изданието "оценката за България там е нула - ние сме ненадеждна държава по отношение на координацията между специалните служби в страните членки на Европейския съюз и НАТО", каза Атанасов.