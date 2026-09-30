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Бой между пилоти приземи самолет от Дубай за Тел Авив в Саудитска Арабия

Пилотите са се сбили, след като единият насочил самолета рязко към земята

30 Септ. 2026Обновена

Бой между двама пилоти доведе до отклоняване на самолет на FlyDubai, пътуващ от Дубай за Тел Авив, към Саудитска Арабия, където той кацна, съобщиха световните агенции. Първоначално имаше съмнение, че самолетът е отвлечен.

Пилотите на Boeing 737 първоначално подадоха сигнал за бедствие 7700, а после код 7500, който се използва за възможно отвличане. По данни на израелския канал Channel 12 връзката с екипажа е била загубена за известно време. Данните показват, че самолетът рязко е загубил височина.

На борда на самолета е имало 180 пътници, сред които 100 души с израелско гражданство.

След като самолетът кацна в Саудитска Арабия стана ясно, че става дума за инцидент между двамата пилоти. Авиакомпания Flydubai потвърди тази информация.

Според публикации в израелските медии пилотите са се сбили. По непотвърдена информация единият от тях се е опитал да се самоубие и затова е насочил самолетът рязко към земята. Вторият пилот обаче е успял да надделее и да поеме управлението. Помогнали и други пилоти, които пътували като туристи. Пред N12 представител на израелските власти казва: "Много сериозна катастрофа бе избягната. Вторият пилот в момента е на разпит, но всичко досега сочи, че той е искал да поеме контрола на самолета и да го разбие заедно с пътниците".

Един от пътниците разказва пред i24NEWS: "Чухме викове и видяхме кръв. Единият пилот бе намушкан. Имаше моменти, в които мислехме, че няма да оцелеем. С помощта на част от пътниците другия пилот бе неутрализиран и кацнахме благополучно".

Пилотите са граждани на Оман и ОАЕ.
Инцидентът накара израелския премиер и министъра на отбраната да проведат консултации по сигурността. Израелски изтребители бяха вдигнати в действие след изпращането на сигнал за извънредна ситуация, заяви говорител на израелската армия пред CNN.

"Ситуацията е под контрол. Работим, за да върнем пътниците в Израел", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху.

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