Нетаняху отправи тежки обвинения към кмета на Ню Йорк преди речта си в ООН

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува видеообръщение, в което отправи тежки обвинения към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани малко преди да отпътува за Общото събрание на ООН.

В изявлението си Нетаняху обвини градския лидер в подкрепа за палестинската групировка „Хамас“ и в подстрекаване на антисемитски прояви и протести срещу еврейската общност в Ню Йорк. Премиерът на Израел категорично заяви, че по време на кратката си визита в Ню Йорк възнамерява да защити действията на израелската армия и публично да изобличи Мамдани.

"Срам за вас, г-н Мамдани. Срам за вас, че подкрепяте чудовищата от „Хамас“, които избиха нашия народ. Срам за вас, че подклаждате безредици срещу евреите в Ню Йорк. Отивам в ООН. Ще кажа истината за нашите героични войници и ще кажа истината за вас", каза Нетаняху.

Повод за ескалацията са последователните изявления на Мамдани кмет, който нарече Нетаняху „военнопрестъпник“ и първоначално подкрепи призивите за ареста му на базата на заповедта, издадена от Международния наказателен съд (МНС). Впоследствие Мамдани призна, че местните власти в Ню Йорк нямат правната юрисдикция да извършат подобен арест на чуждестранен лидер, той продължи публично да настоява, че Нетаняху трябва да носи отговорност пред международното право.