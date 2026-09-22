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Нетаняху отправи тежки обвинения към кмета на Ню Йорк преди речта си в ООН

Днес, 17:46
ЕПА/БГНЕС

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува видеообръщение, в което отправи тежки обвинения към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани малко преди да отпътува за Общото събрание на ООН.

В изявлението си Нетаняху обвини градския лидер в подкрепа за палестинската групировка „Хамас“ и в подстрекаване на антисемитски прояви и протести срещу еврейската общност в Ню Йорк. Премиерът на Израел категорично заяви, че по време на кратката си визита в Ню Йорк възнамерява да защити действията на израелската армия и публично да изобличи Мамдани.
"Срам за вас, г-н Мамдани. Срам за вас, че подкрепяте чудовищата от „Хамас“, които избиха нашия народ. Срам за вас, че подклаждате безредици срещу евреите в Ню Йорк. Отивам в ООН. Ще кажа истината за нашите героични войници и ще кажа истината за вас", каза Нетаняху.

Повод за ескалацията са последователните изявления на Мамдани кмет, който нарече Нетаняху „военнопрестъпник“ и първоначално подкрепи призивите за ареста му на базата на заповедта, издадена от Международния наказателен съд (МНС). Впоследствие Мамдани призна, че местните власти в Ню Йорк нямат правната юрисдикция да извършат подобен арест на чуждестранен лидер, той продължи публично да настоява, че Нетаняху трябва да носи отговорност пред международното право.

 

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Ключови думи:

Бенямин Нетаняху, Зохран Мамдани, Израел, Хамас

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