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Според Нетаняху смяната на режима в Техеран е възможна

Неговият министър Итамар Бен Гвир обяви план за "преместване" на жителите на ивицата Газа

Днес, 06:57
Бенямин Нетаняху
ЕПА/БГНЕС
Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е изразил увереност, че режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е", заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.

"Бяхме изправени пред заплахата от унищожение от страна на режим, който се стреми да ни изтреби и иска да се въоръжи с атомни бомби, за да ни унищожи. Ние отблъснахме тази заплаха, както и други заплахи", каза Нетаняху.

В момента ръководството в Техеран е отслабено и това е причината, поради която Иран не напада Израел. "Казвам на нашите врагове: не си търсете белята с нас. Ако сте научили нещо, не си търсете белята с нас. Ние разполагаме със силата, решимостта и вътрешното единство, за да ви победим", посочи Нетаняху.

В края на февруари САЩ, заедно с Израел, започнаха поредната си война срещу Иран и нанасяха въздушни удари по страната в продължение на почти 40 дни. Много ирански генерали и политици бяха специално набелязани и убити, включително върховният лидер аятолах Али Хаменей. Това обаче не доведе до "смяна на режима", а укрепи властта на твърдолинейните сили и влиятелните военни в Иран.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви, че конфликтът с Иран не може да се смята за война. "Аз не бих нарекъл това война. В момента няма престрелки", заяви той, цитиран от АФП. Що се отнася до блокирания Ормузки проток, вицепрезидентът смята, че "почти сме се върнали към положението отпреди конфликта".

ПЛАНОВЕ

Израелски политици подновиха призивите за "преместване" на милионите жители на ивицата Газа, предаде ДПА. Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир представи политическа програма, озаглавена "Разединяване 710", предвиждаща доброволна емиграция на хора от крайбрежната зона, която е до голяма степен разрушена от войната.

Планира се заминаването на 250 000 души през първата година, около 1,1 милиона в рамките на три години и около 1,9 милиона в рамките на седем години. Турция, Етиопия, Демократична република Конго и арабски държави са сред страните, посочени като възможни дестинации.

Очаква се първоначалното изпълнение да струва около 3,5 милиарда долара, а над 16 милиарда допълнителни разходи са необходими за пълното осъществяване на дългосрочната програма, в зависимост от международното участие.

Досега обаче нито една държава не се е съгласила официално да сътрудничи с такива планове.

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Ключови думи:

Бенямин Нетаняху, Иран

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