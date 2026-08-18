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Израел остава в Газа до разоръжаването на "Хамас"

Днес, 08:19
Къшнър и Младенов се видяха в Израел и с президента Херцог.
Къшнър и Младенов се видяха в Израел и с президента Херцог.

САЩ ще се съобразят с Израел и няма да настояват страната да изтегли армията от Газа, преди "Хамас" да се разоръжи - това показват преговорите, които специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър води в Ерусалим. Премиерът на Израел Нетаняху отхвърли 15-точковия мирен план за Газа преди седмица.

Къшнър е уверил Нетаняху, че Израел няма да бъде принуждаван да изтегли войските си, докато секторът не бъде демилитаризиран. 

След срещата Къшнър заяви в интервю за Fox News, че разоръжаването на "Хамас" може да започне в рамките на 30 дни, а до 2-3 месеца може да започне и разрушаването на тунелите в Газа. 

"Имаме план за възстановяване на Газа, но няма да позволим това да се случи, докато не бъде осъществена демилитаризацията. Никой не иска да инвестира още средства в място, където конфликтът продължава от толкова дълго време, ако то просто ще бъде превзето от терористи или отново ще бъде взривено", каза Къшнър след като се видя президентът на Израел Ицхак Херцог и върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов.

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Ключови думи:

Джаред Къшнър, Хамас, Бенямин Нетаняху

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