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"Хамас" се съгласи да предаде властта и оръжията си в Газа

Днес, 08:11

„Хамас“ се е съгласила да предаде властта в Газа и оръжията си като част от договореностите за прекратяване на войната. Това съобщи Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

„За първи път „Хамас“ и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН“, написа Младенов в социалната мрежа X.

Младенов предупреди, че евентуално възобновяване на бойните действия между Израел и „Хамас“ може да доведе до момент, от който мирният процес няма да може да бъде възстановен.

„Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта, към която да се върнем, няма да има администрация, която да бъде разположена, и няма да остане нищо на терен, което да може да бъде възстановено. Това няма да е просто отстъпление. Това ще бъде точка, от която няма връщане назад за всички“, заяви той.

Пътната карта, с която „Хамас“ се е съгласила на 30 юли, предвижда разоръжаването на палестинските въоръжени групировки да бъде наблюдавано от Международните стабилизационни сили. Това е новосформираща се структура, която трябва да бъде разположена в Газа при стабилизиране на ситуацията. Тя се ръководи от американския генерал-майор Джаспър Джефърс.

Според договореностите „Хамас“ се е ангажирала да предаде оръжията си на нов палестински управленски орган. Именно тази част от плана предизвиква сериозен скептицизъм от страна на Нетаняху, докато Тръмп я определи като пробив.

Младенов подчерта, че рискът за примирието не идва само от Израел.

„Вторият риск за примирието идва от обратната посока. „Хамас“ се ангажира да прекрати всички военни дейности. Този ангажимент все още трябва да бъде изпълнен изцяло“, заяви той.

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Ключови думи:

Хамас, Газа, Израел, Николай Младенов

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