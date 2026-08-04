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Николай Младенов притиснал Нетаняху да спре израелските удари в Газа

Върховният представител за Газа в Съвета за мир се срещна с премиера на Израел

04 Авг. 2026
Николай Младенов
ЕПА/БГНЕС
Николай Младенов

Върховният представител за Газа в Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп - Николай Младенов, се е срещнал с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, стана ясно късно снощи. Според съобщението, разпространено от Съвета, бившият външен министър на България (2010-2013) е имал „конструктивни и детайлни“ разговори с Нетаняху и неговия екип.

„Целта е ясна и не подлежи на дискусия: пълното разоръжаване в Ивицата Газа и преход от власт чрез оръжие към цивилно управление“, се казва още в изявлението.

Според двама души, запознати със срещата и цитирани от "Асошиетид прес", Младенов и екипът му, включително старшият съвеник Арйе Лайтстоун, са оказали натиск върху Нетаняху да спре израелските удари в Ивицата Газа, в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка „Хамас“, обявено от Тръмп на 30 юли. 

Почти веднага след обявяването на това споразумение Израел заяви, че има „сериозни опасения по отношение на сигурността“ и дори засили ударите в Газа. При тях в нощта на събота срещу неделя са убити 17 души, по данни на местните здравни власти. В понеделник обаче нямаше регистрирани израелски удари.

След срещата Младенов-Нетаняху Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на „Хамас“. Палестинската групировка на свой ред заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава.

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Ключови думи:

Ивицата Газа, Николай Младенов, Хамас

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