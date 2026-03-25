Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германия осъди хора на "Хамас", поддържали скривалище и в България

Предполагаеми мишени са били израелското посолство, летище "Темпелхоф" в Берлин и военната база "Рамщайн"

Днес, 16:56
Бойци на "Хамас"

Бойци на "Хамас"

Берлински съд постанови присъди лишаване от свобода между четири и шест години и половина за четирима членове на "Хамас" по дело, свързано с набавянето на оръжия за палестинското ислямистко движение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдът призна обвиняемите, които са на възраст между 36 и 58 г., за "чуждестранни агенти", отговаряли за скривалища за оръжия в няколко европейски страни, включително България, Полша и Дания.  

Според обвинението четиримата мъже са създали тайни складове за оръжия, които е трябвало да бъдат използвани за атаки срещу израелски и еврейски обекти в Европа в продължение на дълъг период от време. В обвинителния акт бяха изброени възможни мишени в Германия, сред които израелското посолство в Берлин, военновъздушната база "Рамщайн" и района около берлинското летище "Темпелхоф". 

Двама от осъдените са родени в Ливан, а другите двама са граждани на Египет и Нидерландия. Те бяха задържани през декември 2023 г. и оттогава бяха в предварителния арест, като отказваха да коментират повдигнатите им обвинения, отбелязва телевизия ARD.

Съдия Дорис Хуш посочи, че за първи път съд в Германия разглежда въпроса дали "Хамас" е терористична организация. Повече от година след началото на делото, съдът не изрази никакво съмнение в това и призна четиримата мъже за виновни в членство в чуждестранна терористична организация.

Обвиняемите отрекоха да са членове на "Хамас". Един от тях призна, че е посетил скривалище за оръжие в България, но посочи, че случаят е свързан с "частна търговия".

Въпреки това свидетели от обкръжението на обвиняемите потвърдиха предположенията, които разследващите направиха въз основа на анализ на данните от мобилните им телефони и други следствени действия: четиримата са търсели складове с оръжия на "Хамас" в Полша и България. Идеята е била оръжията да бъдат пренесени в Берлин. 

Федералната прокуратура смята, че към момента на арестите осъществяването на тези планове е било в начален стадий. Според обвинението от юридическа гледна точка обвиняемите са извършвали дейност в полза на "Хамас", а не самостоятелна подготовка за атаки. 

Разследващите успяха да открият скривалището в България, като оттам бяха иззети няколко огнестрелни оръжия. Скривалището в Полша така и не беше намерено. 

Федералната прокуратура и федералната криминална служба смятат, че до 2019 г. в Дания е имало още един тайник за оръжия на "Хамас". Предполага се, че през 2019 г. един от четиримата обвиняеми е посетил страната и е успял да открие и да унищожи скривалището. Не е ясно обаче къде са отишли складираните там оръжия. Бивша приятелка на обвиняемия е разказала пред следователи за пътуването му до Дания и е описала мястото, където се предполага, че са складирани оръжията. 

През последните месеци офисът на федералната прокуратура разпореди задържането на още осем заподозрени във връзка с предполагаемо снабдяване на "Хамас" с оръжия, с които е трябвало да се атакуват еврейски и израелски институции и граждани в Европа и Германия, добавя ДПА.

В началото на октомври 2025 г. федералната прокуратура разпореди ареста на трима предполагаеми членове на "Хамас" в Берлин, като през следващите месеци бяха задържани още трима души – в Лондон и на границите на Германия с Чехия и Дания. Освен това през януари на международното летище в Берлин бе арестуван заподозрян, който пристигнал от Бейрут. 

За открития в България тайник първо съобщи през април 2024 г. германското издание "Шпигел". "В южната част на България в подземен склад бяха открити оръжия и боеприпаси, които вероятно е трябвало да бъдат използвани за атаки на Хамас срещу еврейски обекти в Германия, предимно в Берлин", съобщи тогава изданието, позовавайки се на източници от Федералното бюро за разследване на Германия. Някои от оръжията са частично неизползваеми поради ръжда.

Информацията за склада за оръжие е получена чрез анализ на мобилния телефон на един от арестуваните четирима палестинци. Германската служба е открила снимки на няколко пистолета, пълнители и други части от оръжие в мобилния телефон на един от тях. Цифровите следи от снимките отвели разследващите до място в Южна България, където огнестрелното оръжие е "заровено в торба под дърво".

"Шпигел" дори публикува снимка, на която се виждаше точно къде са били укрити оръжията, намерени у нас. „На кадрите се вижда бор, пред който от земята стърчи черен найлонов плик, в който има няколко ръждясали пистолета, пълнители и автомат. Германските следователи казали на българите мястото, където са направени снимките, и българските власти намерили това, което търсели. Огнестрелните оръжия са откарани в пункт в град Пловдив”, написа още „Шпигел”.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хамас, Шпигел

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?