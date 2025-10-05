Израел и "Хамас" започват преговори в Шарм-ел-Шейх

Израел и "Хамас" ще започнат днес преговори за прекратяване на войната в ивицата Газа в египетския курорт Шарм-ел-Шейх. Американският пратеник Стив Уиткоф отлетя за Египет още в събота.

В делегацията на Израел ще бъде министърът на стратегическите въпроси Рон Дермер. Той е една от най-важните и влиятелни фигури в сегашното израелско правителство, считан е за най-близкия и доверен съветник на министър-председателя Бенямин Нетаняху.

"Хамас" ще бъде представена от Гази Хамад, Осама Хамдан и Мухамед Дарвиш. И тримата мъже са част от политическото крило на "Хамас", а не от военното. Осама Хамдан е един от най-известните и дългогодишни членове на политическото ръководство на "Хамас". Гази Хамад е високопоставен член на политическия офис на "Хамас". За разлика от Гази Хамад и Осама Хамдан, чиито имена са директно свързани с политическия апарат на "Хамас", името Мухамед Дарвиш не е толкова често срещано сред основните представители на движението.

Първо ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с освобождаването на заложниците и затворниците, тъй като това е първата и най-лесна стъпка в процеса, обясни държавният секретар на САЩ Марко Рубио. След това ще бъдат обсъдени въпросите за възстановяването на Газа и, най-важното, кой ще управлява региона.

Висящ въпрос е разоръжаването на "Хамас" - движението няколко пъти подчертаваше, че това може да стане само при независимост на Палестина. Снощи телевизия Al Hadath съобщи, че "Хамас" се е съгласил да предаде оръжието на египетско-палестински орган под егидата на ООН, но движението веднага опроверга информацията. Al Arabiya пък твърди, че палестинците са готови веднага да предадат както живите заложници, така и телата на загиналите.

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, първо ще се осъществи размяна на израелски заложници и палестински затворници. На втория етап ще се осъществи разоръжаване на "Хамас". "Надявам се, че в най-близките дни, по време на празника Сукот, ще можем да обявим завръщането на всички наши заложници, живи и мъртви, с едно единствено освобождаване“, заявява Нетаняху. Празникът Сукот завършва на 13 октомври.