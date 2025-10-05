Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел и "Хамас" започват преговори в Шарм-ел-Шейх

Днес, 05:11

Израел и "Хамас" ще започнат днес преговори за прекратяване на войната в ивицата Газа в египетския курорт Шарм-ел-Шейх. Американският пратеник Стив Уиткоф отлетя за Египет още в събота. 

В делегацията на Израел ще бъде министърът на стратегическите въпроси Рон Дермер. Той е една от най-важните и влиятелни фигури в сегашното израелско правителство, считан е за най-близкия и доверен съветник на министър-председателя Бенямин Нетаняху.

"Хамас" ще бъде представена от Гази Хамад, Осама Хамдан и Мухамед Дарвиш. И тримата мъже са част от политическото крило на "Хамас", а не от военното. Осама Хамдан е един от най-известните и дългогодишни членове на политическото ръководство на "Хамас". Гази Хамад е високопоставен член на политическия офис на "Хамас". За разлика от Гази Хамад и Осама Хамдан, чиито имена са директно свързани с политическия апарат на "Хамас", името Мухамед Дарвиш не е толкова често срещано сред основните представители на движението.

Първо ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с освобождаването на заложниците и затворниците, тъй като това е първата и най-лесна стъпка в процеса, обясни държавният секретар на САЩ Марко Рубио. След това ще бъдат обсъдени въпросите за възстановяването на Газа и, най-важното, кой ще управлява региона.

Висящ въпрос е разоръжаването на "Хамас" - движението няколко пъти подчертаваше, че това може да стане само при независимост на Палестина. Снощи телевизия Al Hadath съобщи, че "Хамас" се е съгласил да предаде оръжието на египетско-палестински орган под егидата на ООН, но движението веднага опроверга информацията. Al Arabiya пък твърди, че палестинците са готови веднага да предадат както живите заложници, така и телата на загиналите. 

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, първо ще се осъществи размяна на израелски заложници и палестински затворници. На втория етап ще се осъществи разоръжаване на "Хамас". "Надявам се, че в най-близките дни, по време на празника Сукот, ще можем да обявим завръщането на всички наши заложници, живи и мъртви, с едно единствено освобождаване“, заявява Нетаняху. Празникът Сукот завършва на 13 октомври. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Газа, Хамас, Израел

Още новини по темата

"Хамас" се съгласи да предаде Газа
04 Окт. 2025

Тръмп поиска да управлява Газа и обеща "вечен мир"
30 Септ. 2025

Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
16 Септ. 2025

ООН одобри декларация за две държави - Израел и Палестина
13 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Израел атакува ръководството на "Хамас" в Доха
09 Септ. 2025

Хутите потвърдиха смъртта на премиера си
31 Авг. 2025

Четирима журналисти загинаха при удар на израелската армия в Газа
25 Авг. 2025

Израелски ракети поразиха цели в йеменската столица Сана
25 Авг. 2025

Израелската армия влиза в град Газа
21 Авг. 2025

"Хамас" се съгласи на двумесечно примирие за Газа
18 Авг. 2025

Протестите в Израел се разрастват
18 Авг. 2025

Израел реши да окупира милионния град Газа
08 Авг. 2025

Киър Стармър не се отказва да признае палестинската държава, но критикува "Хамас"
06 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар