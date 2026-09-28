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Гърция разследва напитка срещу дрегер за алкохол, идваща от България

Тя е рекламирана в социалните мрежи с твърдението, че може да промени резултатите от полицейските проверки

28 Септ. 2026

Гръцките власти разследват случай с напитка, рекламирана в социалните мрежи с твърдението, че може да промени резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол, съобщи гръцката полиция.

По случая е установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Разследването е започнало след подаден сигнал. Полицията е установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, чрез която се е предлагал продуктът.

Гръцката полиция посочва още, че дружеството, което продава продукта в Гърция, е дъщерно на компания със седалище в чужбина, без да уточнява в коя държава се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия ЕРТ допълва, че компанията майка е със седалище в България и развива дейност в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Според ЕРТ гръцкото дъщерно дружество има обект в атинското предградие Коридалос, предава БТА.

При проверка на гръцкия орган за контрол на храните ЕФЕТ са открити 99 опаковки от продукта, които са иззети за анализ. Установено е, че върху тях няма обозначения на гръцки език. Лабораторният анализ е показал и съдържание на витамини до шест пъти по-високо от това в подобни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти. Материалите по случая са изпратени на прокуратурата.

ЕРТ съобщава още, че напитката се е продавала под името „Но Полис“ (No Police, в превод от английски „без полиция“ – бел. ред.) и е била рекламирана като средство срещу проверка с алкотест. Според медията продуктът съдържал витамини и кофеин, а една бутилка струвала 9,90 евро.

Анализът на Главната държавна химическа лаборатория е показал, че напитките съдържат до шест пъти по-високи количества витамини в сравнение със съответните одобрени обогатени безалкохолни напитки.

В сайта на напитката NO POLICE е посочено, че тя съдържа комбинация от природни съставки и витамини. Сред изброените съставки са вода, фруктоза, киселинен регулатор, витамини C, B12, B6 и B1, артишок, таурин, зелен чай, кофеин, натриев бензоат и калиев сорбат.

Продуктът е с наименование "AFTERPARTY-NOPOLICE" и е рекламиран с твърдението, че може да повлияе на резултата от алкотеста, ако бъде изпит след консумация на алкохол. В рекламите е използван и слоганът: "Пил си и не искаш да те хванат? NO POLICE - напитката", разказва "Фокус".

Според описанието на продукта напитката подпомага по-бързото разграждане на алкохола в организма при умерена консумация - между 50 и 80 мл. алкохол. Производителят препоръчва едно шишенце от 50 мл. да бъде изпито с чаша вода от 250 мл.

В описанието е посочено още, че действието на напитката може да бъде ограничено при хора с хронични чернодробни заболявания или заболявания на храносмилателната система.

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Ключови думи:

Гърция, дрегер, България

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