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В Гърция стоките от първа необходимост са по-евтини отколкото у нас

Днес, 09:05
В Гърция ДДС върху стоките от първа необходимост е 13%.
В Гърция ДДС върху стоките от първа необходимост е 13%.

Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от седем други европейски страни.

Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината според експертите е, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъкът е по-висок. 

Сравнението с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко.

При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените – горива, транспорт, заплати, повече стоки местно производство.

Въпреки това поради ниските доходи проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи.

В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите.

Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро.

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Ключови думи:

Гърция, стоки

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