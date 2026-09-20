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Атина и София с различни стратегии срещу поскъпването на горивата

Днес, 13:02

На фона на натиска върху цените на енергоносителите преди настъпването на зимните месеци, Атина и София залагат на коренно различни подходи за подкрепа на потребителите и бизнеса. Докато гръцкото правителство интервенира директно върху пазара и цените на конкретни видове горива, България разчита на социални чекове за най-уязвимите граждани и секторни компенсации. 

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от интервенции, насочени към задържане на цените на колонката. Търси се падане на базовата цена на нафтата за отопление под 1,75 евро за литър — праг, по-нисък от края на предходния отоплителен сезон. Субсидирането на дизеловото гориво (в момента от 10 до 20 евроцента на литър) се продължава и през целия октомври. 

Както стана ясно, българското правителство подхожда чрез пряко подпомагане на доходите на засегнатите групи и специфични сектори - над 550 000 българи с доходи под линията на бедност получават еднократна помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Взето е решение за премахване на акциза за LPG (пропан-бутан), което цели пряко намаление на крайната цена за домакинствата и шофьорите с газови уредби. Отпуснати са над 170 млн. евро за земеделските производители (под формата на отстъпка от близо 44 евроцента за литър гориво).

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Ключови думи:

Гърция, цени на горивата

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