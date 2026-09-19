От днес се обновяват композициите на няколко влака по направлението Варна – Шумен - Варна, съобщи фейсбук профилът "Пътнически вагони".

Влаковете ще се обслужват с новите електрически мотрисни влакове ŠKODA RegioPanter, които постепенно навлизат в редовна експлоатация в България.

Новите мотриси разполагат с климатизация, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, модерни информационни системи и 333 места за сядане.

От миналата седмица новите влакове "Шкода" и линии до Видин, Враца и Мездра. На 6 септември влязоха в експлоатация и първите два влака "Алстом". Те обслужват пътнически превози по направленията Пловдив – Свиленград, Пловдив – Асеновград, Свиленград – София и София – Перник, съобщи БДЖ.