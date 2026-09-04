Другата седмица мотрисите "Шкода" ще стигнат и Варна

Още нови влакове се движат по жп мрежата у нас, след като тази седмица нови мотриси "Шкода" поеха и линии до Видин, Враца и Мездра. От другата седмица нови чешки влакове най-сетне трябва да видят и във Варна и Шумен. Това съобщават бедежейци във форумите за любители на влакове във "Фейсбук". Форумите са пълни тези дни с хора, които разузнават къде могат да пътуват с новите придобивки на БДЖ.

От понеделник нов влак "Шкода" може да бъде засечен по линията на БВ 7630 – София – Лом, съобщи сайтът "Пътнически вагони". Във вторник новите чешки мотриси тръгнаха и по направленията на БВ 7631 Лом – Мездра и БВ 7625 Видин – София. От другата седмица такива мотриси трябва да започнат да се движат и между Варна и Шумен.

Във вторник влязоха в експлоатация и първите два влака "Алстом". Те обслужват пътнически превози по направленията Пловдив – Свиленград, Пловдив – Асеновград, Свиленград – София и София – Перник, съобщи БДЖ.

Любопитна е историята с краткия маршрут София – Перник, който не би трябвало да бъде обслужван с френските влакове, които са за средни разстояния. В случая обаче "Алстом" обслужва крайградската пътническа линия №50213, която е вечерна. Така на сутринта същият влак поема маршрута Перник – Свиленград по линията на БВ1611, който тръгва в 07:15 ч. от Перник и пристига в Свиленград в 13:00 ч., обясняват запознати потребители на някои от известните жп и транспортни профили във "Фейсбук" като trinmo.org. В обратна посока желаещите да хванат "Алстом" трябва да се качат на бързия влак №1614, който тръгва от Свиленград в 16:50 ч. и пристига в София в 21:20 ч.

Трябва да се има предвид обаче, че не всеки влак по тези линии е от новите. За вчера например сайтът на БДЖ даваше рециклирани вагони от Свиленград за София. В същото време тази седмица любители заснеха "Алстом"-а, който носи името "Дунав", по линията ПВ 10145 Пловдив – Свиленград. Новите мотриси "Шкода" са за кратки разстояния, а френските – за средни. Затова и десетките въпроси кога най-после ще има нови влакове и по основните направления София – Варна – София и София – Бургас – София на този етап остават с отрицателен отговор.

Първата нашарена с графити мотриса вече е почистена и върната в експлоатация. Има обаче и втора мотриса, която вече се е сдобила с надписи, като за нея не се знае дали е върната обратно в графика. Във форумите не липсват и оплаквания от новите влакове – че климатиците им били силни, че се случват засечки на софтуера, че са тесни и др.