Брюксел мобилизира 10 трилиона евро от пасивните спестявания

Европейският съюз стартира амбициозен план за пренасочване на стотици милиарди евро от пасивни банкови депозити към реалния бизнес, заяви Урсула фон дер Лайен по време на годишната конференция на френския бизнес съюз MEDEF.



Според данни на Европейската комисия близо 10 трилиона евро от спестяванията на европейските домакинства в момента стоят неизползвани в банките или се влагат в пазари, които дават по-високи печалби - САЩ и Азия.

За да спре тази тенденция, Брюксел предлага изграждането на т.нар. Съюз за спестявания и инвестиции. Инициативата включва реформа на правилата за секюритизация, облекчаване на ограниченията пред застрахователните и банковите инвестиции, както и по-тясна интеграция и общ надзор на капиталовите пазари в общността.

На практика банките, инвестиционните и застрахователните дружества ще могат по-лесно да насочват тези пасивни спестявания в икономиката на континента.

Оценките показват, че предлаганият пакет от мерки може да отключи до 470 милиарда евро допълнителен капитал годишно. Очаква се този ресурс да захрани ключови сектори – от иновативни стартъпи и малки предприятия до мащабни инфраструктурни проекти, свързани с енергийния и дигиталния преход на Европа.

